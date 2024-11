Les secrets pour réussir un gratin de navets au jambon, un plat réconfortant et facile à préparer

Un plat familial qui réchauffe les cœurs #

Réputé pour sa simplicité et ses saveurs délicates, ce plat met en avant le navet, un légume souvent sous-estimé mais délicieux lorsqu’il est bien cuisiné.

Préparé avec des ingrédients basiques tels que le jambon, la crème fraîche et le fromage, ce gratin est non seulement savoureux mais également économique. Il est idéal pour un dîner en semaine ou un repas convivial durant le weekend.

Les ingrédients clés pour un goût authentique #

La réussite de ce gratin repose sur la qualité des ingrédients utilisés. Pour quatre personnes, vous aurez besoin de 800 g de navets, 200 g de jambon (blanc ou fumé selon vos préférences), 200 ml de crème fraîche épaisse, 100 g de fromage râpé (emmental ou comté), ainsi qu’une gousse d’ail pour relever le goût. N’oubliez pas d’assaisonner avec du sel, du poivre et une touche de muscade pour compléter les saveurs.

À lire 12 idées de verrines légères et raffinées pour éblouir vos invités à Noël

Le choix du fromage peut varier selon vos goûts ; l’emmental apporte une note douce tandis que le comté, plus affiné, enrichit le plat avec son caractère distinct. Le jambon, quant à lui, peut être choisi fumé pour un goût plus prononcé ou blanc pour une version plus douce.

Étapes de préparation : simplicité et efficacité #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Épluchez les navets et découpez-les en rondelles fines pour une cuisson homogène. Le jambon doit être coupé en petits morceaux. Frottez ensuite un plat à four avec la gousse d’ail écrasée, ce qui infusera le gratin d’une délicate saveur aillée tout au long de la cuisson.

Disposez une première couche de navets dans le plat, ajoutez une couche de jambon, et continuez en alternant jusqu’à épuisement des ingrédients. Mélangez dans un bol la crème fraîche avec les assaisonnements et versez le tout sur les navets et le jambon. Terminez par une généreuse couche de fromage râpé. Enfournez pour 40 minutes jusqu’à ce que le dessus soit doré et que les navets soient tendres.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

En suivant ces instructions simples, vous obtiendrez un gratin de navets au jambon doré et croustillant à l’extérieur, tendre et savoureux à l’intérieur. Ce plat peut être accompagné d’une salade verte pour ajouter une touche de fraîcheur. Pour une touche encore plus gourmande, certains aiment ajouter des rondelles de pommes de terre, créant ainsi une variante encore plus riche et complète.

À lire Découvrez les 10 desserts de Noël aux marrons qui feront briller vos fêtes de fin d’année