Les secrets pour réussir un gratin de navets au jambon : une recette simple et délicieuse pour régaler toute la famille

Introduction au gratin de navets au jambon #

Avec ses ingrédients simples et son coût abordable, ce plat est parfait pour les familles nombreuses ou pour quiconque souhaite préparer un repas savoureux sans trop de tracas.

La combinaison du jambon et des navets, agrémentée d’une touche de crème et de fromage fondant, crée une symphonie de saveurs qui plaira à tous. Découvrons ensemble comment transformer ces ingrédients modestes en un délicieux festin.

Les ingrédients clés pour votre gratin #

Pour réaliser ce plat, vous aurez besoin de 800 g de navets, 200 g de jambon (blanc ou fumé), 200 ml de crème fraîche épaisse, et 100 g de fromage râpé, tel que l’emmental ou le comté. Une gousse d’ail, ainsi que du sel, poivre et une pincée de muscade, viendront rehausser le goût de votre gratin.

Chaque ingrédient joue un rôle crucial dans la création d’une texture riche et d’une saveur équilibrée. Le choix du jambon peut varier selon vos préférences; le jambon fumé donnera un goût plus prononcé au plat.

Préparation pas à pas #

Pour commencer, préchauffez votre four à 180°C. Épluchez les navets et coupez-les en rondelles fines pour une cuisson uniforme. Le jambon doit être coupé en petits morceaux. Frottez ensuite un plat à gratin avec la gousse d’ail pour infuser subtilement le plat.

Disposez une première couche de navets dans le plat, suivez avec une couche de jambon, et continuez ainsi jusqu’à épuisement des ingrédients. Mélangez la crème fraîche avec les condiments et versez sur le montage. Saupoudrez de fromage râpé avant de mettre au four pour environ 40 minutes, jusqu’à ce que le gratin soit doré et les navets tendres.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Le gratin de navets au jambon est un plat qui apporte chaleur et satisfaction sans nécessiter des compétences de chef. Sa simplicité et son goût délicieux en font un choix parfait pour un dîner familial ou un repas entre amis. N’hésitez pas à personnaliser la recette en ajoutant des herbes ou d’autres légumes pour varier les plaisirs. Bon appétit!

