Muffins à la fourme d’Ambert : une recette simple pour ravir vos papilles et égayer vos apéritifs

La liste des ingrédients nécessaires #

Vous aurez besoin de 120 g de fourme d’Ambert, ce fromage au goût unique et légèrement bleuté. Ajoutez à cela 150 g de farine et 3 œufs frais pour la base de votre pâte.

Ne pas oublier le demi-sachet de levure chimique, les 20 cl de lait entier et les 60 g de beurre fondu, qui apporteront douceur et onctuosité à vos muffins. Pour une touche d’originalité, un demi-bouquet de ciboulette ciselée et 50 g de lardons fumés compléteront la préparation.

Préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C, une étape cruciale pour une cuisson homogène de vos muffins. Puis, préparez vos moules à muffins en les beurrant ou en utilisant des papiers à muffins pour faciliter le démoulage.

Dans un saladier, mélangez la farine avec la levure, puis intégrez la fourme d’Ambert coupée en dés ou émiettée. Dans un autre récipient, battez les œufs avec le beurre fondu et le lait. Incorporez la ciboulette, salez et poivrez selon votre goût, puis ajoutez progressivement le mélange de farine et de levure pour obtenir une pâte homogène. Versez cette dernière dans les moules et enfournez pour environ 20 minutes.

Conseils pour sublimer votre recette #

Les muffins à la fourme d’Ambert sont déjà délicieux seuls, mais vous pouvez les enrichir avec quelques tomates séchées pour un contraste sucré-salé captivant. Cette petite touche colorée et savoureuse fera toute la différence lors de la dégustation.

Assurez-vous que les muffins sont bien dorés et fermes au toucher avant de les sortir du four. Laissez-les refroidir quelques minutes avant de les démouler pour éviter qu’ils ne se brisent. Servez-les tièdes pour un maximum de plaisir gustatif.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

En suivant ces instructions simples et en utilisant des ingrédients de qualité, vous obtiendrez des muffins à la fourme d’Ambert aussi beaux que bons, qui raviront à coup sûr tous vos convives. Bonne dégustation !

