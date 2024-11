Quels sont les plats préférés des Français commandés via Deliveroo en 2024 ? Découvrez le palmarès qui fait saliver!

Comprendre les préférences des Français en matière de restauration rapide est devenu plus facile grâce aux données révélées par Deliveroo.

Les préférences culinaires à la française #

En 2024, la saucisse au couteau accompagnée de purée a pris la tête du classement, illustrant un retour aux classiques du terroir.

Cette année, le croissant, emblème de la gastronomie française, s’est également distingué en obtenant la troisième place du classement. Cela démontre un attachement aux racines et une appréciation pour la simplicité raffinée.

Le palmarès des saveurs #

Deliveroo a levé le voile sur les plats qui ont conquis le cœur des gourmands français. Outre la saucisse au couteau, la pita chawarma au poulet de chez Mezzencore reste un choix populaire, maintenant sa position de deuxième favori.

Les goûts internationaux ne sont pas en reste, avec des inclusions comme le döner kebab et le poké, démontrant une ouverture culinaire remarquable parmi les consommateurs français. Ce mélange de plats traditionnels et exotiques reflète la diversité des palais en France.

Des surprises dans le top 20 #

Parfois, les surprises peuvent être trouvées là où on s’y attend le moins. Carrefour et Monoprix, typiquement reconnus pour leurs rôles de supermarchés, ont fait une incursion notable dans ce classement avec des produits frais comme les bananes bio Cavendish et la burrata cœur de crème fondant.

Le burger fait également des vagues à travers plusieurs établissements parisiens, prouvant que le fast-food de qualité a toujours sa place dans le cœur des consommateurs. Des établissements comme Dumbo et Kokomo montrent que même dans un marché compétitif, le burger reste un incontournable.

Le top 20 inclut une variété impressionnante de plats, des tacos aux pokés, montrant la diversité des goûts.

Les établissements non parisiens comme Kaffee Berlin à Lyon et Le Petit Cambodge à Paris montrent que la qualité n’est pas limitée à la capitale.

Les tendances peuvent grandement varier d’une année à l’autre, avec des entrées surprenantes et des sorties inattendues.

Ce panorama des préférences alimentaires en France, fourni par Deliveroo, offre une fenêtre fascinante sur les évolutions de la consommation et les tendances culinaires actuelles. Les données illustrent non seulement les goûts des Français mais aussi comment la tradition peut côtoyer l’innovation dans un même menu. Cette diversité culinaire promet de garder le paysage gastronomique français vibrant et excitant pour les années à venir.

