Réchauffez vos soirées d’automne avec ce tian de butternut et pommes de terre – une recette incontournable!

Un plaisir pour les sens en novembre #

Le tian de butternut et pommes de terre arrive à point nommé pour satisfaire ces désirs gourmands. Ce plat, aux couleurs de saison, offre une combination parfaite de textures et de saveurs, promettant de transformer chaque repas en une véritable célébration automnale.

Traditionnellement estival, le tian s’adapte superbement aux produits de l’automne. La douceur légèrement sucrée du butternut s’allie à la texture fondante des pommes de terre, créant un accompagnement idéal pour les viandes ou les poissons. Il peut également se savourer seul, pour le plaisir pur des saveurs.

Les essentiels pour réussir votre tian #

La réussite de ce plat repose sur la qualité et la fraîcheur des ingrédients. Pour préparer ce tian pour quatre personnes, vous aurez besoin d’une demi-courge butternut, de 400 g de pommes de terre, de deux oignons, d’une gousse d’ail, de 10 cl de bouillon de légumes, d’huile d’olive, de sel et de poivre du moulin.

Chaque ingrédient joue un rôle crucial. La courge butternut apporte sa texture crémeuse et son goût légèrement sucré, tandis que les pommes de terre garantissent un fondant inégalable. Les oignons et l’ail, quant à eux, sont des exhausteurs de goût qui viennent parfaire le mélange.

étapes clés pour un tian parfait #

Commencez par préparer vos légumes : lavez, pelez et tranchez la courge butternut en fines demi-lunes. Utilisez une mandoline pour obtenir des tranches régulières, ce qui garantira une cuisson uniforme. Procédez de même avec les pommes de terre et les oignons.

Ensuite, préchauffez votre four à 180°C. Frottez un plat à gratin avec la gousse d’ail coupée en deux, puis huilez-le légèrement. Disposez les oignons au fond, et alternez les tranches de butternut et de pommes de terre. Ajoutez un filet d’huile d’olive et le bouillon de légumes chaud pour plus de moelleux. Assaisonnez de sel et de poivre avant de couvrir de papier sulfurisé et enfournez pour 25 minutes. Pour finir, augmentez la température à 200°C après avoir retiré le papier, et continuez la cuisson pendant 20 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient dorés et tendres.

Préchauffer le four est essentiel pour une cuisson optimale.

Alterner les légumes permet une cuisson et une présentation harmonieuses.

Le bouillon de légumes ajoute de la saveur tout en aidant à la cuisson des légumes.

En suivant ces conseils, votre tian de butternut et pommes de terre ne manquera pas de ravir vos convives. Ce plat simple, mais élégant, est la preuve que les recettes traditionnelles peuvent être adaptées pour célébrer chaque saison avec goût et raffinement. Bon appétit et profitez de ces saveurs automnales pour réchauffer vos soirées!

