Redécouvrez la gourmandise avec ces biscuits au beurre de cacahuète : une recette simple pour tous les jours

Pourquoi choisir cette recette de biscuits au beurre de cacahuète ? #

Ces biscuits au beurre de cacahuète sont la solution parfaite. Non seulement ils sont délicieux, mais ils sont également simples à réaliser. Avec seulement 15 minutes de préparation et 10 minutes de cuisson, vous pouvez créer un goûter sain en un rien de temps.

Le coût abordable et la facilité de préparation font de cette recette un choix excellent pour toutes les occasions, qu’il s’agisse d’un goûter rapide ou d’une activité culinaire avec les enfants.

Quels sont les ingrédients nécessaires ? #

Cette recette n’utilise que quelques ingrédients clés, rendant chaque bouchée irrésistiblement savoureuse et saine. Le beurre de cacahuète naturel, sans sucre ajouté, assure une base riche et onctueuse. La farine complète et le sucre de coco ajoutent une touche de douceur naturelle tout en gardant la recette saine.

Un seul œuf est nécessaire pour lier le tout, tandis que l’extrait de vanille, une pincée de sel et un peu de bicarbonate de soude viennent parfaire le mélange, créant des biscuits moelleux au cœur tendre.

étapes clés pour des biscuits réussis #

La préparation de ces biscuits est un jeu d’enfant. Commencez par préchauffer votre four à 180°C pour garantir une cuisson uniforme. Ensuite, mélangez le beurre de cacahuète, le sucre de coco et l’œuf jusqu’à obtenir une pâte homogène. L’ajout de vanille, de farine, de bicarbonate et de sel vient ensuite enrichir la texture et la saveur.

Après avoir formé de petites boules de pâte, disposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et aplatissez-les légèrement. Vous pouvez même ajouter un extra de beurre de cacahuète sur le dessus pour plus de gourmandise. Dix minutes de cuisson suffisent pour que ces délices soient prêts à être savourés.

Voici les informations pratiques pour réaliser ces biscuits :

Nombre de personnes : 4

Quantité : 12 biscuits

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

À noter, pour une version encore plus gourmande, n’hésitez pas à incorporer des pépites de chocolat noir dans la pâte ou à saupoudrer les biscuits de quelques éclats de cacahuètes grillées pour une texture plus croquante. Ces petites touches personnalisées feront de votre goûter un moment encore plus spécial.

En suivant ces instructions simples, vous obtiendrez des biscuits au beurre de cacahuète qui non seulement raviront vos invités mais vous permettront aussi de profiter d’une collation saine sans tracas. Laissez-vous tenter par cette recette et redécouvrez le plaisir de cuisiner des goûters sains et délicieux.