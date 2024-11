Redécouvrez l’automne avec cette tarte croustillante à la courge Butternut et brousse de brebis

Une recette qui célèbre les saveurs de l’automne #

La tarte à la courge Butternut et à la brousse de brebis est le plat parfait pour accueillir la saison avec gourmandise et originalité.

La douceur de la courge Butternut se marie à merveille avec l’onctuosité de la brousse de brebis, un fromage délicat qui apporte une texture crémeuse à cette préparation. Le contraste avec la base croustillante de pâte filo assure une expérience gustative mémorable.

Les secrets d’une pâte parfaitement croustillante #

La pâte filo, bien que délicate, est étonnamment simple à manipuler avec un peu de savoir-faire. Originaire de Grèce, cette pâte fine est utilisée dans de nombreux plats traditionnels méditerranéens. Pour réussir une base croustillante, il suffit de superposer les feuilles, en badigeonnant chaque couche d’un peu d’huile d’olive ou de beurre.

Le croustillant de la pâte filo, une fois cuite, ajoute une dimension irrésistible à la tarte. Ce « croquant » est le complément idéal à la texture fondante de la garniture, rendant chaque bouchée divinement satisfaisante.

Préparation de la garniture : un jeu d’enfant #

La préparation de cette tarte est un vrai plaisir et permet même de décompresser après une longue journée. Commencez par émincer la courge Butternut, en utilisant une mandoline pour obtenir des tranches fines et régulières. Mélangez dans un saladier avec de l’oignon finement coupé, un filet d’huile d’olive, un peu de miel pour la douceur, et des épices pour relever le tout.

Ensuite, associez la brousse de brebis avec un peu de crème de soja et du parmesan râpé pour créer une base crémeuse qui liera tous les éléments de la garniture. L’étape suivante consiste à assembler la tarte en superposant harmonieusement les ingrédients sur votre pâte filo préparée.

6 feuilles de pâte filo

250 g de brousse de brebis

800 g de courge Butternut

1 oignon

2 càs d’huile d’olive

1 càs de vinaigre balsamique

1 càs de miel

du thym, de l’ail semoule, du paprika fumé

Sel, poivre

30 g de parmesan râpé

5cl de crème de soja

Graines de sésame pour la décoration

La cuisson est le dernier pas vers la perfection : 40 minutes au four à 180°C suffisent pour que la pâte devienne dorée et que la courge atteigne le niveau de tendresse désiré. Une fois sortie du four, cette tarte est non seulement un plaisir pour les papilles mais aussi pour les yeux, grâce à sa belle couleur dorée et ses graines de sésame qui ajoutent une touche de raffinement.

Que ce soit pour un dîner en famille ou un plat à partager avec des amis, cette tarte automnale est une façon sublime de célébrer les produits de saison et d’ajouter une touche d’originalité à votre table. Laissez-vous tenter par cette recette et redécouvrez le plaisir des saveurs automnales!