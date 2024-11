Retraite 2025 : qui gagne et qui perd avec les nouvelles mesures annoncées ?

Un avant-goût des changements à venir #

Auparavant, une augmentation de 2,3% était attendue, mais le gouvernement a décidé de rogner cette hausse pour faire face à des contraintes budgétaires.

Les nouvelles prévisions, basées sur une inflation estimée, réduisent l’augmentation à seulement 1,8% pour juillet 2025, après un gel de six mois. Cette mesure vise à économiser environ 3,9 milliards d’euros, essentiels pour le budget de la Sécurité sociale.

Les perdants de la réforme #

Les retraités avec des pensions moyennes ou élevées semblent être les grands perdants de cette réforme. Prenons l’exemple de Patricia, une retraitée percevant une pension globale de 1 662 euros. Avec le nouveau plan, sa pension n’augmentera que de 0,9% en janvier, soit bien moins que l’augmentation initialement prévue de 2,3%.

À lire Votre prime de Noël est-elle menacée par un arrêt maladie ? Découvrez ce qui pourrait changer pour vous

Cette diminution significative de l’augmentation prévue réduit non seulement le pouvoir d’achat immédiat de Patricia mais impacte également les revalorisations futures, créant un manque à gagner qui s’accumulera avec le temps.

Les gagnants malgré tout #

Malgré les coupes, certains retraités, notamment ceux percevant des petites pensions, pourraient bénéficier de ce nouveau système. Par exemple, Philippe, qui touche une retraite de base modeste, verra sa pension augmenter dès janvier 2025, suivie d’un autre ajustement en juillet.

Grâce à l’introduction d’un « bouclier anti-inflation », les retraités comme Philippe dont les pensions sont inférieures au SMIC bénéficieront de mesures protectrices qui compensent partiellement les effets de l’inflation, préservant ainsi leur pouvoir d’achat.

Janvier 2025 : Petite hausse globale des pensions.

Juillet 2025 : Rattrapage ciblé sur les petites retraites.

Impact long terme : Les pensions plus faibles mieux protégées.

En conclusion, la réforme des retraites prévue pour 2025 présente un mélange complexe de gagnants et de perdants. Si les économies réalisées sont nécessaires du point de vue budgétaire, l’impact sur les retraités variera considérablement selon le montant de leur pension. Les ajustements prévus montrent une volonté de protéger les plus vulnérables, mais laissent aussi une partie des retraités face à des défis financiers non négligeables.

À lire Les secrets de la prime Macron dévoilés : quand et comment augmenter votre pouvoir d’achat en 2024