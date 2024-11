Retraités, préparez-vous pour 2025 : ce qu’il faut faire pour ne pas manquer l’augmentation de vos pensions

Nouveau calendrier de revalorisation des retraites #

Cette mesure, impactant les 17 millions de pensionnés du régime général, vise à ajuster les pensions sur le taux d’inflation de l’année précédente, estimé à 1,8% pour 2024.

Cette modification du calendrier signifie concrètement une attente plus longue pour l’amélioration du pouvoir d’achat, avec une augmentation moyenne des pensions estimée à 26 euros par mois. Ce délai supplémentaire nécessite une gestion financière prudente de la part des seniors.

Les aides sociales augmentées dès le début de l’année #

Malgré ce report, certaines aides sociales destinées aux seniors les plus modestes connaîtront une augmentation dès janvier 2025. Ces ajustements concernent l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), l’Allocation Supplémentaire Vieillesse (ASV), et d’autres soutiens financiers comme le RSA ou les APL.

Environ 801 000 Français bénéficiant déjà de l’ASPA ou de l’ASV n’auront pas de démarches supplémentaires à réaliser pour bénéficier de ces augmentations, celles-ci étant appliquées automatiquement.

Comment s’assurer de recevoir les prestations revalorisées ? #

Pour les seniors éligibles mais non encore bénéficiaires, il est crucial de faire les démarches nécessaires pour recevoir ces aides. Cela implique de vérifier leur éligibilité, de rassembler les documents requis, et de soumettre leur demande sans tarder afin de maximiser leurs chances d’obtenir une augmentation dès le début de l’année.

Il est recommandé de contacter les caisses de retraite ou les services sociaux compétents pour obtenir des conseils personnalisés et éviter tout retard dans le traitement des demandes.

Voici les étapes à suivre pour préparer votre dossier :

Contrôler votre éligibilité aux différentes prestations disponibles.

Rassembler tous les documents nécessaires à la constitution de votre dossier.

Contacter votre caisse de retraite pour des conseils spécifiques.

Déposer votre demande dans les meilleurs délais pour une transition en douceur.

En anticipant ces démarches, vous serez mieux préparés à gérer la période d’attente jusqu’à la revalorisation de votre pension et pourrez ainsi minimiser l’impact sur votre quotidien. Pensez à consulter régulièrement les mises à jour officielles et à vous rapprocher des associations de retraités qui peuvent également offrir soutien et assistance durant cette période de transition.