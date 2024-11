Transformez vos repas en un festin écologique avec cette recette de cake aux carottes zéro déchet

Une approche zéro déchet #

Avec cette recette de cake aux carottes, chaque élément des ingrédients est utilisé, maximisant ainsi les saveurs tout en minimisant les déchets.

La cuisine écologique commence avec des gestes simples comme utiliser les épluchures et les fanes de carottes, qui sont souvent jetées, pour enrichir vos plats de saveurs inattendues et de nutriments.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser ce cake savoureux et écologique, vous aurez besoin de 6 carottes et leurs fanes, 180 g de farine, 60 g de parmesan, 3 œufs, un peu de feta, 15 cl de lait, une cuillère à café de levure, une cuillère à café d’huile d’olive, du sel et du poivre.

Chaque ingrédient a été choisi non seulement pour son apport gustatif mais aussi pour sa capacité à être utilisé en totalité, réduisant ainsi les déchets et augmentant la valeur nutritive du plat.

Préparation pas à pas #

Commencez par préparer les carottes et leurs fanes. Coupez les fanes finement, pelez les carottes et coupez-les en rondelles. Pensez à mettre les épluchures au compost pour un geste écologique supplémentaire.

Dans un bol, combinez la farine, le parmesan, la levure et les œufs, en ajoutant les coquilles dans votre compost. Incorporez le lait et l’huile d’olive, puis assaisonnez avec du sel et du poivre. Ajoutez les fanes et les rondelles de carottes ainsi qu’un tiers de la feta émiettée, et mélangez bien. Versez la préparation dans un moule, parsemez le reste de feta sur le dessus et faites cuire au four à 180°C pendant 40 minutes.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Degré de difficulté : Très facile

En suivant ces étapes, vous ne vous contenterez pas seulement de préparer un plat délicieux, mais vous contribuerez aussi à un monde plus durable. N’hésitez pas à remplacer la feta par du fromage de chèvre pour varier les plaisirs. Embrasser une cuisine zéro déchet est un choix bénéfique pour vous, votre famille et la planète.

