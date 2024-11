Transformez votre semaine avec des recettes savoureuses du 11 au 18 novembre

Commencez la semaine avec inspiration culinaire #

Avec le jour férié comme point de départ, envisagez de préparer des plats qui non seulement réconfortent mais vous font gagner du temps tout au long de la semaine.

Le « batch cooking » s’avère être une méthode efficace pour ceux qui cherchent à optimiser leur temps. Préparer à l’avance des bases de plats comme des veloutés ou des légumes émincés permet de simplifier la cuisine quotidienne.

Des plats pour chaque jour de la semaine #

Lundi, laissez-vous tenter par un velouté de brocoli au cumin accompagné de quinoa, suivi d’un curry vert de lentilles, champignons et butternut. Terminez avec une douce crème brûlée à la manière d’Amélie Poulain.

Mardi propose un menu frais avec un taboulé de chou-fleur et une traditionnelle soupe à l’oignon, idéale pour les soirées plus fraîches. Les crèmes parfumées au citron apporteront une note acidulée à votre dessert.

Les incontournables midis et soirées #

Mercredi, le velouté de butternut réchauffe les cœurs, tandis que le gratin de poireaux au parmesan offre une touche crémeuse. Le flan au praliné fera le bonheur des amateurs de desserts.

Jeudi, variez les plaisirs avec une salade aux agrumes et saumon fumé, suivie d’un risotto à la courge. La crème de châtaignes, onctueuse et réconfortante, conclura le repas sur une note douce.

Velouté de carottes pour un dîner léger le vendredi.

Roulades de chou farci au veau, mélange de textures et de saveurs.

Gâteau léger au fromage blanc pour finir la semaine en douceur.

Pour le week-end, préparez-vous à des découvertes gustatives avec une salade de betteraves, avocat et radis le samedi, et un tajine de poulet aux pommes le dimanche. Chaque plat est pensé pour apporter de la couleur et de la joie à votre table.

En somme, cette semaine promises d’être une véritable célébration des saveurs, permettant à chacun de trouver son bonheur culinaire au quotidien. Prenez plaisir à cuisiner et à partager ces moments avec vos proches.