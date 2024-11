Votre dessert préféré a disparu des rayons ? Découvrez pourquoi les Finger ne sont plus vendus en supermarché

Depuis plusieurs mois, un vide inexpliqué frappe les rayons des supermarchés français : les biscuits Finger de Cadbury ne sont plus disponibles.

La disparition mystérieuse des Finger de Cadbury #

Ces délicieux bâtonnets chocolatés, appréciés pour leur croustillant unique et leur riche enrobage de chocolat, ont soudainement cessé d’être distribués, laissant de nombreux amateurs de sucreries perplexes et déçus.

La multinationale Mondelez, qui détient la marque Cadbury, a affirmé que les Finger ne sont plus distribués en France. L’importation de ces biscuits était gérée par Lightbody Europe, un importateur intermédiaire qui pointe du doigt le fabricant britannique pour cette décision. Cela a suscité des interrogations et une pointe de frustration parmi les consommateurs fidèles.

Les raisons possibles d’un retrait du marché #

Les raisons derrière ce retrait du marché pourraient être multiples. L’une des hypothèses principales concerne la concurrence accrue des marques de distributeur. Ces produits, souvent plus abordables, attirent une part significative des consommateurs, mettant ainsi sous pression des marques historiques comme Cadbury. Les Finger se trouvent désormais en compétition directe avec des alternatives moins coûteuses proposées par des enseignes comme Carrefour ou Leclerc.

Mondelez, qui possède également des marques réputées telles que Oreo et Milka, a déjà par le passé retiré des produits de ses gammes sans prévenir, comme ce fut le cas pour les Figolu en 2015, avant leur retour sur les marchés cinq ans plus tard suite à une demande populaire élevée. Il est donc possible que les Finger réapparaissent un jour suite à un engouement renouvelé.

La réaction des consommateurs #

La disparition des Finger n’a pas laissé les consommateurs indifférents. Sur les réseaux sociaux, une vague de mécontentement s’est rapidement propagée, avec des fans de ces biscuits exprimant ouvertement leur tristesse et leur frustration. Certains vont jusqu’à organiser des campagnes et lancer des pétitions en ligne pour exiger le retour de leurs biscuits favoris.

La mobilisation des consommateurs montre l’attachement profond et la loyauté envers cette marque emblématique. Cela démontre également la puissance des réseaux sociaux comme outil de pression pour influencer les décisions des grandes entreprises alimentaires.

Disparition des Finger de Cadbury depuis mai

Possible concurrence des marques de distributeur

Mobilisation des consommateurs sur les réseaux sociaux

En résumé, la disparition des Finger de Cadbury des rayons des supermarchés français souligne les dynamiques complexes du marché des produits de grande consommation. Entre stratégies de marque, concurrence de prix et réactions des consommateurs, ce cas illustre parfaitement les défis auxquels les grandes marques sont confrontées dans un environnement commercial toujours plus compétitif. Les amateurs de Finger peuvent garder espoir, l’histoire nous ayant montré que rien n’est définitif dans l’univers des produits favoris des gourmands.

