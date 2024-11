Vous ne devinerez jamais les 20 plats que les Français adorent commander sur Deliveroo

Les préférences culinaires à la française révélées #

Pourtant, certains plats sortent du lot et captivent les papilles des Français. Deliveroo, l’un des leaders de la livraison de repas à domicile, a récemment levé le voile sur les tendances de consommation de ses utilisateurs en France.

En tête de liste, un classique de la gastronomie française fait un retour en force. La saucisse au couteau accompagnée de sa purée traditionnelle s’est imposée comme le mets dominant. Ce plat, servi par Bouillon Service à Paris, illustre parfaitement l’attachement des Français pour les recettes authentiques et réconfortantes.

Des saveurs du monde dans les rues de Paris #

Le multiculturalisme de la capitale se reflète également dans les choix culinaires de ses habitants. Prenez, par exemple, la pita chawarma au poulet de Mezzencore ou le döner kebab de Sürpriz, qui confirment l’engouement pour les cuisines du Moyen-Orient. Ces plats, riches en épices et en saveurs, séduisent une large audience en quête de découvertes gustatives.

À lire 12 idées de verrines légères et raffinées pour éblouir vos invités à Noël

Le croissant, cet emblème de la boulangerie française, ne déroge pas à la règle et s’octroie une place de choix dans le cœur des consommateurs. Maison Kayser, avec son croissant doré à la perfection, a su conquérir la troisième place du classement, prouvant que les classiques ont toujours leur mot à dire.

Les surprises du palmarès #

Le classement révèle également quelques surprises, témoignant de l’évolution des goûts et des habitudes alimentaires. Parmi les entrées remarquées, on trouve le gratin de penne façon Livio et les Pepe tenders de Pepe Chicken, prouvant que le confort food continue de régner en maître.

Mais ce n’est pas tout, la présence de produits plus inattendus comme les bananes bio Cavendish de chez Carrefour montre que les consommateurs sont également attentifs à leur santé et à la qualité des produits qu’ils consomment. Ce mélange de tradition et de modernité dans les choix alimentaires dessine un portrait complexe et fascinant des habitudes françaises.

Bananes bio Cavendish, Carrefour, Paris.

Burger the beast, Kokomo, Bordeaux.

KB cheeseburger, Kaffee Berlin, Lyon.

Kebab berliner, Nef’s Berliner Kebab, Lille.

Poké signature saumon, Mypoké, Strasbourg.

Les tendances révélées par Deliveroo ne se limitent pas à la capitale. Des villes comme Bordeaux, Lyon, Lille, et Strasbourg enrichissent également ce panorama culinaire, chacune avec ses spécificités. Que ce soit pour un dîner cosy ou un déjeuner rapide, les Français montrent un vif intérêt pour une diversité de plats, mêlant tradition et ouverture sur le monde.

À lire Découvrez les 10 desserts de Noël aux marrons qui feront briller vos fêtes de fin d’année