Vous ne devinerez jamais quels sont les plats les plus populaires livrés en France cette année !

Chaque année, certaines tendances culinaires captent l'attention et 2024 n'échappe pas à la règle.

Les préférences culinaires françaises à la loupe #

Deliveroo, une des principales plateformes de livraison de repas en France, a récemment partagé les résultats surprenants de ce qui a le plus souvent atterri dans les assiettes des Français cette année. Le palmarès révèle un mélange intéressant de tradition et de modernité.

En tête de liste, la combinaison classique mais toujours appréciée de la saucisse au couteau accompagnée de purée a dominé les commandes. Ce plat, servi par Bouillon Service à Paris, prouve que le goût pour les mets traditionnels français reste indémodable. Derrière, des plats comme la pita chawarma au poulet et le croissant illustrent une ouverture vers des saveurs internationales et des petits plaisirs simples.

Une diversité qui raconte une histoire #

Le top 20 des plats les plus commandés en France cette année est un véritable carrefour de cultures. Du gratin de penne façon Livio à Paris, au KB cheeseburger de Kaffee Berlin à Lyon, chaque plat raconte une histoire de goûts et d’influences diverses. Cette diversité dans les choix culinaires souligne l’évolution constante des préférences des consommateurs français.

Notamment, les plats comme le tacos taille L d’O’Tacos et le döner kebab de Sürpriz montrent une forte appréciation pour les cuisines qui offrent confort et exotisme. Ce mélange de tradition et de modernité crée une palette de choix qui reflète le paysage gastronomique dynamique de la France.

L’impact de la livraison de repas sur les habitudes alimentaires #

Le service de livraison a transformé la manière dont nous accédons à nos plats préférés. Deliveroo, en particulier, a joué un rôle majeur en rendant des mets diversifiés facilement accessibles, ce qui a probablement influencé les habitudes alimentaires de nombreux Français. L’accès facilité à une variété de cuisines a permis à des plats de devenir des favoris incontestés au niveau national.

On observe également que les services de livraison encouragent la découverte de nouvelles saveurs. Par exemple, des plats comme la margherita D.O.P de Tripletta, et le poké signature saumon de Mypoké à Strasbourg, montrent que les consommateurs sont prêts à explorer au-delà de leur confort culinaire habituel, enrichissant ainsi leur expérience gastronomique.

Voici une liste des plats qui ont marqué les palais en France cette année :

Saucisse au couteau et purée

Pita chawarma au poulet

Croissant

Gratin de penne façon Livio

Classic cheeseburger

Döner kebab

Tacos taille L

Pepe tenders

Burger GLD

Bananes bio Cavendish

Burger the beast

KB cheeseburger

Kebab berliner

Burrata cœur de crème fondant

La merveille (sans gluten)

8 pièces boneless

Poké création

Bobun spécial boeuf

Poké signature saumon

Margherita D.O.P

En fin de compte, la liste de Deliveroo offre une fenêtre fascinante sur ce que les Français préfèrent manger, que ce soit pour un repas rapide ou un délice gourmet. Avec la continuité de ces services, il sera intéressant de voir comment ces tendances évolueront en 2025.