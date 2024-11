Carrefour et Leclerc prennent les devants : pourquoi insistent-ils pour le Nutri-Score obligatoire sur tous leurs produits?

Une démarche de transparence envers les consommateurs #

Cette initiative n’est pas nouvelle puisque Leclerc avait déjà pris cette direction en 2019 pour son service E.Leclerc Drive. Ce système de notation, qui évalue la qualité nutritionnelle des produits, semble devenir un standard désiré par les grandes surfaces.

Dans une communication officielle, Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, a exprimé son souhait de donner trois mois aux fournisseurs pour se conformer ou décliner l’offre. En cas de non-réponse, Carrefour prendra l’initiative de calculer le Nutri-Score basé sur les informations nutritionnelles déjà obligatoires. Cela marque un pas vers plus de transparence pour les clients, une valeur de plus en plus recherchée dans la grande distribution.

Impact sur les comportements d’achat et la fidélisation client #

Le Nutri-Score est reconnu et apprécié par une large majorité de consommateurs français, avec 56% d’entre eux influencés par cette notation lors de leurs achats alimentaires. Cette tendance est exploitée par les enseignes comme Carrefour et Leclerc pour attirer et fidéliser une clientèle soucieuse de son alimentation. La visibilité du Nutri-Score permet non seulement de simplifier les choix des consommateurs mais aussi de renforcer leur confiance envers les enseignes qui l’affichent clairement.

En outre, cette stratégie de transparence peut également servir de levier de compétitivité face aux marques nationales, souvent plus chères. Les marques de distributeurs, en affichant un meilleur Nutri-Score, peuvent ainsi justifier une qualité équivalente ou supérieure à celle des grandes marques, soutenant ainsi leur croissance sur le marché.

Le dilemme des produits aux scores nutritionnels faibles #

La mise en place du Nutri-Score n’est pas sans défis, notamment pour les produits à faible valeur nutritionnelle tels que les confiseries ou les pâtes à tartiner. Ces produits, souvent riches en sucre et en graisses, peinent à obtenir de bonnes notes, ce qui peut affecter négativement leur vente. Une étude de NielsenIQ a montré que les produits notés A ou B voient leurs ventes augmenter, tandis que ceux avec des notes inférieures subissent une baisse.

Une autre étude de Kantar souligne que même parmi les produits mal notés, ceux qui ne présentent pas de Nutri-Score sont les plus pénalisés en termes de ventes. Cela révèle une préférence des consommateurs pour au moins une certaine forme de transparence, même si le produit n’est pas parmi les mieux notés.

Voici quelques avantages clés du Nutri-Score mis en lumière :

Favorise des choix alimentaires plus sains parmi les consommateurs.

Améliore la transparence des produits alimentaires.

Soutient la compétitivité des marques de distributeur face aux marques nationales.

Influence positivement les comportements d’achat et la fidélisation des clients.

En résumé, l’adoption du Nutri-Score par des géants comme Carrefour et Leclerc illustre leurs efforts non seulement pour booster une alimentation plus consciente et saine, mais aussi pour rester compétitifs et préférés dans le cœur des consommateurs. Cette tendance vers la transparence nutritionnelle semble bien partie pour remodeler les pratiques de la grande distribution en France.