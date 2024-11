Redécouvrez le brunch avec cette recette facile d’œuf cocotte à la tomate séchée dans votre airfryer

Recherchez-vous une manière simple et rapide de dynamiser vos brunchs ou vos petits déjeuners?

Introduction à la recette #

L’œuf cocotte à la tomate séchée cuit à l’airfryer est une option délicieuse qui combine facilité de préparation et saveurs exquises.

Cette recette ne demande que peu d’ingrédients et se prépare en un clin d’œil, rendant votre expérience culinaire à la fois agréable et sans tracas.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de quelques ingrédients clés qui se marient parfaitement. Vous utiliserez des œufs frais, des tomates séchées à l’huile, de la crème fraîche épaisse, du fromage râpé de votre choix, du sel, du poivre et quelques feuilles de basilic frais pour la garniture.

Chaque ingrédient joue un rôle crucial en apportant sa texture et sa saveur unique, qui ensemble créent un plat harmonieux et savoureux.

étapes de préparation #

Commencez par préchauffer votre airfryer à 160°C. Disposez une cuillère de crème fraîche au fond de chaque ramequin avant de répartir les morceaux de tomates séchées. Cassez ensuite un œuf dans chaque ramequin, en veillant à garder le jaune intact.

Saupoudrez de fromage râpé et assaisonnez de sel et de poivre. Placez les ramequins dans l’airfryer et laissez cuire pendant environ 7 minutes. Vous saurez que c’est prêt lorsque le blanc est cuit mais que le jaune reste légèrement coulant.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 7 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Pour servir, ajoutez une touche de couleur et de fraîcheur avec quelques feuilles de basilic frais. Accompagnez ces œufs cocotte d’une tranche de pain grillé pour un repas complet et savoureux. Pour une touche encore plus gourmande, vous pouvez ajouter un filet de pesto ou quelques pignons de pin grillés.

Cette recette d’œuf cocotte à la tomate séchée réserve une explosion de saveurs qui ravira vos papilles et celles de vos invités. Elle est idéale pour un brunch ou un repas léger mais satisfaisant.

Ainsi, n’hésitez pas à expérimenter cette recette qui est non seulement délicieuse et facile à préparer, mais qui transforme également les ingrédients simples en un plat raffiné et élégant. Bonne dégustation!