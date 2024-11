Vous cherchez une recette originale et saine ? Découvrez la fondue de poireaux et carottes à la moutarde

Imaginez un plat chaud et réconfortant, qui non seulement ravit vos papilles mais contribue également à votre bien-être.

Introduction à une recette pleine de saveurs #

La fondue de poireaux, carottes et moutarde est un accompagnement idéal ou peut servir de plat principal léger et nutritif. Ce mélange de légumes racines et de condiments apporte une explosion de saveurs inattendue.

Simple à préparer, cette recette est parfaite pour ceux qui cherchent à introduire plus de légumes dans leur alimentation sans sacrifier le goût ou passer des heures en cuisine.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser ce plat délicieux, vous aurez besoin de quelques ingrédients clés. Les carottes, riches en bêta-carotène, apportent une douceur naturelle, tandis que les poireaux ajoutent une note légèrement piquante. L’huile d’olive et la moutarde fusionnent pour créer une base savoureuse et crémeuse grâce à l’ajout de crème fraîche. Enfin, le sel et le poivre viennent relever le tout.

Ce plat est également très adaptable. Que vous préfériez une texture plus douce ou des légumes croquants, vous pouvez ajuster le temps de cuisson selon vos préférences. De plus, la moutarde peut être dosée selon votre goût pour plus ou moins d’intensité.

Préparation et conseils de cuisson #

La préparation de cette fondue est aussi simple que ses ingrédients. Commencez par râper les carottes et couper les poireaux en rondelles. Faites-les revenir dans de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajoutez ensuite de l’eau et laissez mijoter à couvert. En fin de cuisson, incorporez la moutarde et la crème, puis assaisonnez à votre goût.

Pour ceux qui disposent d’un Thermomix, le processus est encore simplifié. Mettez tous les ingrédients dans la machine et laissez-la faire le travail pour vous. Quelques minutes plus tard, vous avez un plat prêt à être dégusté.

400 g de carottes

600 g de poireaux

10 sprays d’huile d’olive

1 cuillère à café de moutarde (ou plus pour les audacieux)

25 g de crème fraîche à 12%

Sel et poivre à votre convenance

Ce plat se conserve très bien au réfrigérateur et peut donc être préparé à l’avance, parfait pour les repas de semaine chargés. Que vous choisissiez de servir cette fondue comme plat principal ou comme accompagnement, elle est sûre de satisfaire tous les palais. Laissez-vous tenter par cette recette simple mais riche en goût et faites l’expérience d’un plat qui allie santé et plaisir.

