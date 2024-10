Voici comment préparer un hot dog au chili avec oignons croquants et fromage : une recette simple qui ravira vos papilles

Préparez vos ingrédients #

Pour quatre personnes, vous aurez besoin de 4 saucisses de Francfort, 4 pains à hot dog, 200 g de chili, 1 oignon finement émincé, 100 g de fromage râpé, de la moutarde, du ketchup (facultatif), du sel et du poivre, ainsi que quelques piments séchés ou flocons de piment pour ceux qui aiment relever leurs plats.

Cette recette s’adapte à tous les budgets et est très simple à réaliser, ce qui la rend parfaite pour un repas rapide en semaine ou pour impressionner vos amis lors d’un rassemblement décontracté.

Comment cuisiner votre hot dog #

La cuisson des saucisses de Francfort ne nécessite que 5 minutes dans de l’eau frémissante. Pendant ce temps, faites réchauffer le chili à feu doux et faites revenir l’oignon dans une poêle avec un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit doré et croquant. Ces préparations simples mettent en avant les saveurs authentiques des ingrédients.

Ensuite, préchauffez légèrement les pains à hot dog au four ou au grille-pain. Étalez une fine couche de moutarde à l’intérieur des pains, ajoutez la saucisse, puis garnissez généreusement de chili, d’oignons et de fromage râpé. Assaisonnez avec du sel, du poivre et, si vous l’osez, des flocons de piment pour un coup de fouet supplémentaire.

La touche finale pour un hot dog parfait #

Une fois votre hot dog assemblé, pourquoi ne pas le passer sous le gril pendant 2-3 minutes ? Cela permettra au fromage de fondre délicieusement et d’apporter une texture irrésistible à votre plat. Servez chaud, accompagné de frites croustillantes ou d’une salade verte pour un repas équilibré.

Chaque bouchée sera un mélange parfait de saveurs et textures : le piquant du chili, le croustillant des oignons, le fondant du fromage, et la douceur du pain à hot dog. Un vrai délice pour les gourmands !

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Cette recette de hot dog au chili est plus qu’un simple repas ; c’est une explosion de saveurs qui transforme un classique de la cuisine de rue en un plat gourmet que vous serez fier de partager. Bon appétit !

