Voici comment transformer votre soirée avec une recette d’œuf à la turque, butternut et lard, un pur délice!

Préparer un plat qui chatouille les papilles tout en restant simple et économique, c'est possible avec notre recette d'œuf à la turque, accompagné de butternut et de lard.

Les bases de la recette #

Ce plat, prévu pour quatre personnes, demande seulement 20 minutes de préparation et 40 minutes de cuisson.

Le plat combine des textures et des saveurs uniques, notamment avec l’introduction du butternut et du lard fumé, ingrédients qui se marient parfaitement avec la douceur des raisins roses et la fraîcheur du yaourt grec.

Préparation de votre plat #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Épluchez le butternut et coupez-le en tranches, disposez ces dernières dans un plat allant au four. Ajoutez-y les grappes de raisin entières, les tranches de lard et quelques feuilles de sauge pour un parfum subtil.

Arrosez le tout d’un filet d’huile d’olive et d’une touche de miel pour caraméliser légèrement les ingrédients pendant la cuisson. Cette étape est cruciale pour que les saveurs se mélangent harmonieusement tout en gardant une texture agréable en bouche.

Finalisation et dressage #

Après la cuisson au four, il est temps de préparer les œufs pochés. Faites chauffer de l’eau avec un peu de vinaigre, puis cassez délicatement les œufs un à un dans l’eau frémissante. Un tourbillon aidera le blanc à envelopper le jaune, pour une cuisson parfaite en environ deux minutes.

Disposez dans chaque assiette une base de yaourt à l’ail, surmontez-la du mélange butternut-lard-raisin chaud, puis déposez délicatement l’œuf poché au centre. Une dernière touche de beurre au paprika fondu apportera une onctuosité et une couleur appétissante à votre plat.

Nombre de personnes: 4

Temps de préparation: 20 minutes

Temps de cuisson: 40 minutes

Degré de difficulté: Facile

Coût: Bon marché

Chaque bouchée de ce plat est un voyage culinaire, où la douceur du butternut rencontre la force du lard et la délicatesse de l’œuf poché. Une recette qui prouve que l’on peut allier simplicité et sophistication dans l’assiette. Idéale pour une soirée entre amis ou en famille, elle promet de laisser vos convives sous le charme de ses saveurs équilibrées et de sa présentation soignée. Alors n’attendez plus pour tester cette recette qui transformera votre table en un véritable festin gastronomique.

