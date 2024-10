Découvrez comment préparer un délicieux pain maison à l’ail et au cheddar pour régaler vos convives

Préparation pas à pas #

Cela prendra environ 5 à 10 minutes. Ensuite, dans un grand saladier, combinez la farine et le sel.

Faites un puits au centre de vos ingrédients secs et versez-y le mélange de levure et le beurre fondu. Mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Le pétrissage est l’étape suivante : il faut environ 10 minutes sur un plan de travail légèrement fariné jusqu’à ce que la pâte soit souple et élastique.

Le temps de repos, un moment clé #

Placez la pâte dans un bol légèrement huilé et couvrez-la d’un torchon propre. Laissez-la lever dans un endroit chaud jusqu’à ce qu’elle double de volume, ce qui prendra environ 1 heure. Profitez de ce temps pour faire fondre un peu de beurre et y faire revenir l’ail émincé jusqu’à ce qu’il soit doré, puis réservez.

Après le premier levage, dégazez la pâte en appuyant dessus doucement pour en expulser l’air. Étalez-la ensuite en un large rectangle. Badigeonnez de beurre à l’ail et, si vous le souhaitez, parsemez de persil frais haché.

Montage et cuisson #

Disposez les tranches de cheddar sur la pâte, roulez-la soigneusement sur elle-même pour former un rouleau et assurez-vous que le fromage reste bien enfermé à l’intérieur. Placez le rouleau dans un moule à pain préparé ou sur une plaque de cuisson.

Couvrez le pain d’un torchon propre et laissez-le lever encore 30 minutes. Pendant ce temps, préchauffez votre four à 180°C. Juste avant d’enfourner, badigeonnez la surface du pain d’un peu d’huile d’olive pour obtenir une croûte dorée et croustillante. La cuisson devrait prendre de 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que le pain soit bien doré et que le cheddar soit fondu et bubbling à l’intérieur.

Voici une liste des ingrédients nécessaires pour réaliser ce pain gourmand :

500 g de farine

1 sachet de levure de boulanger sèche (7 g)

1 cuillère à café de sucre

1 cuillère à café de sel

250 ml d’eau tiède

50 g de beurre fondu, plus un peu pour la cuisson de l’ail

3 gousses d’ail, hachées finement

150 g de cheddar, en tranches épaisses

Persil frais haché (optionnel)

Un peu d’huile d’olive pour la croûte

En suivant ces étapes, vous obtiendrez un pain à l’ail et au cheddar aussi irrésistible visuellement qu’en bouche. Servez-le tiède pour que vos invités puissent apprécier toute la richesse de ses saveurs. Bon appétit!