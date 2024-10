Découvrez comment réaliser un clafoutis de champignons à l’ail parfait pour régaler vos convives

Préparer les ingrédients #

Vous aurez besoin de 400 g de champignons variés tels que les cèpes, les girolles ou les champignons de Paris, de 2 gousses d’ail, de 3 œufs, de 200 ml de lait, de 100 ml de crème fraîche, de 70 g de farine, de 50 g de fromage râpé, de 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, ainsi que de sel, de poivre et un peu de persil frais.

Ces ingrédients simples mais de qualité sont la base d’un plat savoureux qui saura impressionner vos invités tout en restant relativement facile à préparer.

La technique de préparation #

Le processus de préparation commence par le nettoyage et la coupe des champignons en lamelles. Il est crucial d’éplucher et de hacher finement l’ail. Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle à feu moyen et ajoutez l’ail haché pour le faire légèrement dorer. Introduisez ensuite les champignons et le persil, et faites revenir le tout pendant 5 à 7 minutes jusqu’à ce que les champignons soient dorés et leur eau évaporée.

En parallèle, dans un grand bol, battez les œufs et incorporez progressivement la farine tout en mélangeant pour éviter les grumeaux. Versez ensuite petit à petit le lait et la crème, en continuant de mélanger jusqu’à obtenir une texture homogène et lisse. Assaisonnez avec du sel et du poivre, et ajoutez du fromage râpé pour une touche de gourmandise supplémentaire.

Cuisson et finitions #

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). Graissez légèrement un plat à gratin et disposez les champignons cuits à la base. Versez l’appareil à clafoutis par-dessus et, si désiré, saupoudrez de fromage râpé supplémentaire pour une croûte dorée et savoureuse. Enfournez le plat pendant 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que le clafoutis soit bien doré et qu’un couteau inséré en ressorte propre.

Une fois cuit, le clafoutis peut être servi soit en entrée, soit en plat principal. Il se marie parfaitement avec une salade verte frais ou une salade d’endives aux noix, offrant ainsi un repas complet et équilibré.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 25 à 30 minutes

Degré de difficulté : Facile

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez un clafoutis de champignons à l’ail délicieusement doré et savoureux qui ravira les palais de vos convives. Ce plat est non seulement un régal pour les yeux mais aussi pour les papilles, alliant la douceur des champignons à l’arôme distinct de l’ail, le tout enveloppé dans une texture moelleuse et réconfortante.

