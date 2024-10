Découvrez comment créer vos propres barres chocolatées inspirées par Yotam Ottolenghi pour ravir vos invités

Introduction aux délices chocolatés #

Cette recette ne nécessite que quelques ingrédients et un peu de patience pour offrir un résultat époustouflant.

Imaginons ensemble le plaisir de partager ces gourmandises faites maison lors de votre prochaine réunion familiale ou entre amis. Le processus est simple et le résultat, un vrai régal pour les papilles.

Les indispensables pour vos barres chocolatées #

La base de cette recette repose sur deux types de chocolat : 100 g de chocolat noir menthe et 200 g de chocolat noir à 70% de cacao. Ces chocolats sont complétés par 120 g de beurre doux, 100 g de golden syrup pour la douceur, et une bonne pincée de sel pour équilibrer les saveurs.

Les gourmands apprécieront aussi l’ajout de 100 g de raisins secs ou de Corinthe, macérés dans deux cuillères à soupe de rhum, ainsi que 170 g de gâteaux secs de votre choix pour la texture, et enfin, 100 g de pistaches pour une touche croquante.

Préparation pas à pas #

Commencez par faire macérer les raisins dans le rhum. Pendant ce temps, préparez votre plan de travail en recouvrant une plaque ou un moule de papier sulfurisé. Ensuite, coupez les chocolats en morceaux et hachez les pistaches. Ces préparations de base sont essentielles pour faciliter les étapes suivantes.

Dans un saladier résistant à la chaleur, combinez les chocolats, le beurre, le golden syrup et le sel. Faites fondre l’ensemble au bain-marie tout en remuant régulièrement pour obtenir une texture lisse. Intégrez ensuite les raisins macérés, les biscuits et la majorité des pistaches. Étalez le mélange sur la plaque préparée, lissez la surface et laissez tiédir avant de réfrigérer.

Nombre de personnes : 6

Quantité : Pour 24 barres

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 5 minutes

Temps de réfrigération : 2 à 3 heures

Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable

Une fois que le mélange a durci, découpez-le en 24 rectangles. Ces barres se dégustent idéalement immédiatement pour profiter de leur texture croustillante et de leur goût riche. Si vous ne les servez pas tout de suite, conservez-les dans une boîte hermétique au réfrigérateur.

N’oubliez pas que vous pouvez personnaliser cette recette en variant les types de chocolat selon vos préférences. Que ce soit avec un chocolat au gingembre ou au piment, chaque variation apporte sa propre singularité à cette gourmandise.

En suivant ces étapes, vous créerez non seulement un dessert succulent mais aussi un moment de partage inoubliable. Laissez-vous tenter par cette aventure culinaire et régalez vos proches avec des barres chocolatées qui feront sensation à chaque occasion.