Découvrez comment réaliser les savoureuses aiguillettes de poulet croustillantes – Un délice simple et rapide!

Les bases de la recette #

Les aiguillettes de poulet de Yotam Ottolenghi, avec leur panure croquante et épicée, en sont la preuve parfaite. Cette recette convient pour quatre personnes et peut être réalisée en moins de 20 minutes, cuisson comprise.

Concernant les coûts, cette recette est tout à fait abordable. Les ingrédients principaux incluent des filets de poulet, de la farine, des œufs, du panko (chapelure japonaise), diverses graines et des épices. Le tout est frit dans de l’huile de tournesol, servant ainsi un plat croustillant et juteux à souhait.

Préparation des aiguillettes #

Commencez par découper les filets de poulet en aiguillettes, puis aplatissez-les à l’aide d’un rouleau à pâtisserie entre deux feuilles de film alimentaire. Une fois aplaties, elles doivent mesurer environ 1 cm d’épaisseur. Cette étape est cruciale pour garantir une cuisson uniforme et rapide des morceaux de poulet.

À lire Les soirs de flemme transformés : découvrez notre gratin de pâtes au brocoli et lardons, une recette rapide qui régale

La panure est préparée en trois étapes simples : enrobez chaque aiguillette de farine assaisonnée, puis d’œuf battu, et enfin de panko mélangé à des graines de sésame, de tournesol, de coriandre, de curcuma et de piment de Cayenne. Cette combinaison de textures et de saveurs rendra vos aiguillettes irrésistiblement appétissantes.

La cuisson et la dégustation #

La cuisson se fait dans une poêle avec de l’huile de tournesol chaude. Faites frire les aiguillettes par lots, en les retournant à mi-cuisson, jusqu’à ce qu’elles soient dorées et cuites à cœur. Il est important de les faire frire en petites quantités pour ne pas baisser la température de l’huile, ce qui garantit une friture efficace et croustillante.

Une fois cuites, égouttez les aiguillettes sur du papier absorbant pour retirer l’excédent d’huile. Servez-les chaudes, accompagnées de quartiers de citron pour ajouter une touche d’acidité qui balance parfaitement le goût riche de la panure. Ce plat simple mais savoureux est sûr de ravir vos invités ou votre famille.

Voici une liste des ingrédients nécessaires pour réussir vos aiguillettes de poulet à la perfection :

À lire Redécouvrez les saveurs de l’Italie avec cette recette sublime de raviolis à la ricotta et au citron

600 g de filets de poulet

50 g de farine

2 œufs

80 g de panko

60 g de graines de sésame blanc

25 g de graines de sésame noir

40 g de graines de tournesol

1,5 cuillère à soupe de graines de coriandre

1 cuillère à café de curcuma en poudre

½ cuillère à café de piment de Cayenne

100 ml d’huile de tournesol pour la friture

1 citron pour servir

Sel et poivre au goût

N’oubliez pas que cette recette peut également s’adapter pour du poisson blanc, offrant ainsi une variété à ce plat déjà délicieux. Bonne préparation et surtout, bonne dégustation !