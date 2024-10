Découvrez comment réaliser un pudding de chia aux myrtilles et chocolat, un délice simple et rapide

Le pudding de chia, connu pour sa simplicité et ses bienfaits nutritionnels, se transforme aujourd'hui en une gourmandise irrésistible avec l'ajout de myrtilles et de chocolat.

Introduction au pudding de chia #

Riche en fibres et en oméga-3, ce dessert est à la fois sain et délicieux.

Dans cet article, découvrez comment préparer cette douceur qui ravira vos papilles tout en contribuant à votre bien-être. Facile et rapide à préparer, ce dessert est parfait pour satisfaire vos envies sucrées de manière saine.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser ce pudding, vous aurez besoin de quelques ingrédients clés. Commencez par 4 cuillères à soupe de graines de chia, qui constituent la base de notre pudding. Vous aurez également besoin de 250 ml de lait, végétal ou animal, selon vos préférences.

À lire Réveillez-vous avec une touche de douceur : découvrez comment préparer un pudding de chia à la banane pour des matins enchantés

Ajoutez à cela une cuillère à café de vanille pour parfumer délicatement le mélange, deux cuillères à soupe de yaourt nature pour la douceur, sans oublier une poignée de myrtilles fraîches et une cuillère à soupe de copeaux de chocolat noir pour le côté gourmand. Pour une touche croquante, vous pouvez opter pour du granola.

Étapes de préparation #

La préparation de ce pudding est étonnamment simple. Commencez par mélanger les graines de chia avec le lait et la vanille dans un bol. Assurez-vous de bien remuer le mélange pour éviter les grumeaux. Laissez ensuite reposer au réfrigérateur pendant au moins deux heures, ou idéalement toute la nuit, pour que le pudding se forme.

Une fois le mélange épaissi, versez-le dans des verrines ou des petits bols. Ajoutez une cuillère de yaourt sur le dessus, puis garnissez avec les myrtilles et les copeaux de chocolat. Si vous le souhaitez, parsemez de granola pour ajouter une note croustillante à votre dessert.

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de repos : 2 heures

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Le pudding de chia aux myrtilles et chocolat est un dessert versatile que vous pouvez préparer à l’avance. Il se conserve parfaitement au réfrigérateur pour une collation rapide ou un petit-déjeuner sur le pouce. Pour plus de gourmandise, vous pouvez ajouter une cuillère de purée de noisette ou opter pour du yaourt grec, plus riche, pour une texture encore plus onctueuse.

À lire Découvrez comment préparer un pudding de chia aux pistaches, un délice simple et rapide

Embarquez dans cette aventure culinaire simple et délectable. Vos efforts seront récompensés par un dessert aussi beau à regarder que bon à manger. Bonne dégustation !