Découvrez comment réaliser une tourte pomme, poire et cannelle qui émerveillera vos papilles et celles de vos invités

Un délice accessible à tous #

Avec un temps de préparation de seulement 45 minutes et une cuisson de 35 à 40 minutes, c’est une recette parfaite pour un dessert de fin de semaine ou un goûter spécial.

La facilité de cette recette réside dans ses étapes simples et dans l’utilisation d’ingrédients basiques que l’on trouve facilement dans toute cuisine. Une activité parfaite pour impliquer les enfants et passer un moment agréable ensemble en cuisine.

Les secrets d’une pâte parfaite #

La base de toute bonne tourte est sa pâte. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre froid, 50 g de sucre, un jaune d’œuf et un peu d’eau froide. Le secret est de travailler le beurre avec la farine et le sucre du bout des doigts, jusqu’à obtenir une texture sableuse.

Après l’ajout du jaune d’œuf et de l’eau, il est crucial de ne pas trop travailler la pâte. Formez rapidement une boule, filmez-la et laissez-la reposer au réfrigérateur. Cette étape assure la légèreté et le croustillant de la pâte une fois cuite.

Une garniture riche en goûts #

La garniture est ce qui donne à la tourte son caractère. Pour celle-ci, mélangez des pommes et des poires fraîchement coupées avec du sucre, une cuillère à soupe de farine, une généreuse cuillère à café de cannelle et un peu de jus de citron. Cette combinaison crée une harmonie parfaite entre l’acidité, la douceur des fruits et le piquant de la cannelle.

Pour une touche encore plus gourmande, pourquoi ne pas ajouter quelques raisins secs macérés dans du rhum ou du calvados ? Cela apportera une richesse supplémentaire en saveurs et en textures qui ravira à coup sûr vos convives.

Détails pratiques pour réussir votre tourte :

Nombre de personnes : 6 à 8

Temps de préparation : 45 minutes

Temps de cuisson : 35 à 40 minutes

Degré de difficulté : Facile

Cette tourte pomme, poire et cannelle est plus qu’un simple dessert, c’est une expérience gustative enveloppante, qui réchauffe le cœur et ravit les papilles. Elle est idéale servie tiède, peut-être accompagnée d’une boule de glace à la vanille ou d’une cuillerée de crème fraîche. Savourez chaque bouchée et laissez-vous transporter par les arômes de cannelle et de fruits frais. Une recette simple, mais dont l’efficacité est garantie pour égayer les tables et les esprits lors de toutes vos réunions familiales ou entre amis.