Découvrez pourquoi la crema bueno, cette pâte à tartiner normande, est devenue un incontournable

La Crema Bueno, créée par les chocolatiers normands Léa Chauveau et Alexandre Cousin, connaît un succès remarquable.

Crema bueno : une recette qui séduit #

Elle combine des noisettes italiennes torréfiées, du lait en poudre, du sucre, et de l’huile de palme certifiée RSPO, promettant une exploitation durable et responsable. La douceur de cette pâte à tartiner rappelle celle du célèbre Kinder Bueno, ce qui en fait une favorite instantanée parmi les gourmets.

Outre ses ingrédients de qualité, la Crema Bueno se distingue par sa texture onctueuse et son goût riche qui captivent les palais les plus exigeants. Sa composition, proche de celle de son prédécesseur désormais interdit, la rend d’autant plus précieuse pour les amateurs de douceurs qui cherchent une alternative de confiance.

Un succès commercial fulgurant #

Depuis son lancement en septembre, la Crema Bueno est devenue un phénomène de vente. En moyenne, 150 pots sont vendus chaque matin dans les supermarchés, un chiffre qui atteste de son immense popularité. Le site de vente en ligne des créateurs, aracofactory.fr, affiche souvent le statut « victime de son succès » pour le pot de 200 g vendu à 2,95 €, signe évident de la forte demande.

Les grandes surfaces ne sont pas en reste, avec une commande anticipée de 150 000 pots pour des régions aussi importantes que Paris et Marseille. Cette anticipation des commandes, avec paiement accéléré, démontre la confiance des distributeurs dans le potentiel continu de ce produit.

Pourquoi la crema bueno est tant appréciée ? #

Le secret de l’attrait de la Crema Bueno réside dans son habile mélange de tradition et d’innovation. Les ingrédients sont choisis avec soin pour leur qualité et leur capacité à créer une expérience gustative unique. L’engagement des créateurs envers des pratiques durables et responsables, notamment l’utilisation d’huile de palme RSPO, renforce sa réputation auprès des consommateurs conscients de l’environnement.

En outre, la Crema Bueno a su créer une identité distincte et attachante. Son clin d’œil au Kinder Bueno, tout en offrant une nouvelle interprétation gustative, lui permet de conquérir le cœur des consommateurs à la recherche de nouveauté et de qualité en matière de pâte à tartiner.