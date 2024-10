Redécouvrez un classique avec Norbert Tarayre : la recette de l’escalope à la normande revisité

Un plat traditionnel revisité #

Selon lui, ce plat rappelle les bons moments passés en famille, en particulier les mercredis chez son grand-père.

Il s’agit d’une préparation alliant douceur et gourmandise grâce à une combinaison parfaite d’escalope de veau, de champignons de Paris et d’une onctueuse sauce à la crème. Accompagné de riz basmati, ce plat constitue une option à la fois économique et facile à réaliser.

La préparation des ingrédients #

Commencez par préparer les champignons de Paris : coupez le pied et rincez-les brièvement sous l’eau froide. Norbert insiste sur l’importance de ne pas les faire tremper pour éviter qu’ils absorbent trop d’eau.

À lire Découvrez 15 recettes rapides au micro-ondes que vos enfants vont adorer chaque soir de la semaine

Ensuite, le riz basmati doit être bien rincé jusqu’à ce que l’eau devienne translucide, puis cuit avec précision (un verre de riz pour 1,5 verre d’eau) pour obtenir la texture parfaite sans jamais retirer le couvercle durant la cuisson, comme le recommande Norbert.

La technique de cuisson pour un résultat parfait #

Les escalopes de veau, préalablement aplaties, sont assaisonnées puis enrobées de farine. Elles sont ensuite saisies dans un mélange de beurre et d’huile jusqu’à obtenir une coloration dorée, tout en les arrosant régulièrement de leur jus de cuisson pour plus de saveur et de tendreté.

La sauce, quant à elle, est préparée avec minutie : après avoir fait revenir les échalotes et déglacé au vinaigre de cidre et au cidre, la crème fraîche est ajoutée et chauffée sans bouillir. L’acidité du vinaigre aide à épaissir la crème, créant ainsi une sauce riche et veloutée qui enveloppera délicatement les escalopes.

Voici quelques conseils pour réussir votre escalope à la normande :

À lire Découvrez les secrets de la recette de crèmes persanes de Mamie Yvette, une douceur légendaire qui ravira vos papilles

Ne lavez pas trop les champignons pour conserver leur texture.

Aplatissez bien les escalopes pour une cuisson rapide et uniforme.

Ne retirez pas le couvercle pendant la cuisson du riz pour maintenir la température et l’humidité nécessaires.

Norbert Tarayre nous rappelle que la cuisine est aussi une affaire d’amour et de transmission. En suivant ces étapes et conseils, vous pourrez non seulement régaler vos convives, mais également partager un moment de convivialité autour d’un plat réconfortant et chargé d’histoire.