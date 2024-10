Découvrez comment concocter une tarte aux pommes frangipane qui ravira vos convives

La tarte aux pommes à la frangipane, c'est l'harmonie parfaite entre la douceur des pommes et le fondant de la frangipane.

Une introduction savoureuse #

Ce dessert, idéal pour clôturer un repas convivial ou égayer un après-midi d’automne, mérite une place de choix dans votre répertoire culinaire.

Que vous soyez un pâtissier confirmé ou un amateur passionné, cette recette vous guidera à travers les étapes pour réaliser une tarte aussi belle que bonne.

Préparons les bases #

Commençons par la frangipane, un mélange riche et crémeux qui donne à la tarte son caractère unique. Vous aurez besoin de beurre, de sucre, de poudre d’amandes, d’un œuf et, pour une touche d’originalité, quelques gouttes d’extrait d’amande amère. Mélangez ces ingrédients jusqu’à obtenir une crème onctueuse et réservez.

La crème pâtissière, quant à elle, nécessite du lait, un jaune d’œuf, du sucre, et un choix entre de la farine et de la Maïzena pour la consistance. N’oubliez pas la vanille pour un parfum enivrant. Une fois ces éléments préparés, il est temps de les assembler avec la crème d’amandes pour former la frangipane.

La touche finale : les pommes #

Choisir les bonnes pommes est crucial : des variétés comme la Golden ou la Reine des Reinettes apportent le juste équilibre entre sucré et acidulé. Tranchez-les en quartiers et arrosez-les de jus de citron pour éviter qu’elles ne brunissent.

Étalez votre pâte sablée dans un moule, piquez le fond avec une fourchette, puis versez la frangipane. Disposez harmonieusement les quartiers de pommes et saupoudrez d’un peu de sucre avant de mettre au four. L’aspect caramélisé des pommes n’est pas seulement délicieux, mais ajoute également une touche rustique et appétissante à votre tarte.

Nombre de personnes : 6 à 8

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 30 à 35 minutes

Degré de difficulté : Confirmé

L’art de la pâtisserie réside dans le plaisir de partager. Une fois votre tarte aux pommes et à la frangipane prête et refroidie, servez-la fièrement. Elle promet non seulement de régaler vos papilles, mais aussi de vous transporter dans un monde de douceur et de textures. Alors, à vos marques, prêts, pâtissez !

