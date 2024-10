Découvrez comment le parmentier de poulet aux champignons peut devenir votre plat réconfortant préféré

Un début simple pour des saveurs complexes #

Ce plat, idéal pour quatre personnes, se concocte en un clin d’œil avec un temps de préparation d’environ 45 minutes et une cuisson de 20 à 25 minutes.

Le niveau de difficulté est classé facile, ce qui en fait une excellente option pour les cuisiniers de tous niveaux désireux de préparer un repas savoureux sans stress.

Les ingrédients clés à ne pas oublier #

La base de ce parmentier réside dans sa purée onctueuse et sa garniture riche. Pour la purée, vous aurez besoin de 1 kg de pommes de terre, 20 cl de lait chaud, 30 g de beurre, du sel et du poivre, et une pincée de muscade pour une touche de chaleur optionnelle. La garniture, quant à elle, se compose de 400 g de blancs de poulet, 250 g de champignons de Paris, un oignon, une gousse d’ail, 20 cl de crème fraîche, un peu d’huile d’olive, 60 g de fromage râpé, et des herbes pour relever le tout.

Veillez à bien choisir des ingrédients frais pour maximiser les saveurs de votre plat. Les champignons de Paris doivent être fermes et blancs, et le poulet, idéalement, devrait être bio pour une qualité optimale.

étapes de préparation à suivre #

Commencez par préparer la purée. Épluchez les pommes de terre et coupez-les en morceaux avant de les plonger dans une casserole d’eau bouillante salée. Laissez cuire pendant 20 minutes, puis écrasez-les tout en incorporant le beurre et le lait chaud pour obtenir une texture lisse.

Parallèlement, cuisez les morceaux de poulet dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Émincez l’oignon et l’ail, et faites-les revenir avant d’ajouter les champignons tranchés. Intégrez ensuite la crème fraîche, le poulet, assaisonnez et laissez mijoter. Enfin, assemblez le tout dans un plat à gratin, couvrez de purée et de fromage râpé, puis enfournez pour obtenir un gratin doré et croustillant.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 45 minutes

Temps de cuisson : 20 à 25 minutes

Degré de difficulté : Facile

En respectant ces étapes, vous obtiendrez un parmentier de poulet aux champignons à la fois crémeux et croustillant, parfait pour un dîner en famille ou entre amis. N’oubliez pas, le secret réside dans la patience et le choix des ingrédients. Bon appétit !

