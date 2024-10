Découvrez comment préparer un délicieux pudding de chia au thé matcha, une recette simple et savoureuse

Une introduction alléchante #

Le pudding de chia au thé matcha combine bien-être et plaisir, un mélange parfait pour les amateurs de saveurs fines et de textures surprenantes.

À base de graines de chia riches en oméga-3, de lait végétal et de thé matcha, ce dessert non seulement régale les papilles mais contribue aussi à votre santé. Un vrai délice facile à préparer qui séduira tout le monde autour de votre table.

Les ingrédients clés #

La base de cette recette est étonnamment simple, nécessitant seulement quelques ingrédients de qualité. Vous aurez besoin de 4 cuillères à soupe de graines de chia, 500 ml de lait végétal de votre choix (amande, coco, ou avoine), et une cuillère à café de thé matcha en poudre.

Enrichissez la douceur de votre pudding avec une cuillère à soupe de sirop d’érable, et si vous le souhaitez, ajoutez une touche de vanille avec une cuillère à café d’extrait de vanille. La personnalisation ne s’arrête pas là, car vous pouvez garnir le dessert de yaourt nature ou végétal et de feuilles de menthe fraîche.

Préparation pas à pas #

La préparation du pudding de chia est un jeu d’enfant. Commencez par mélanger les graines de chia, le thé matcha, le lait végétal, le sirop d’érable et l’extrait de vanille dans un grand bol. Fouettez bien pour dissoudre le thé matcha et éviter les grumeaux.

Laissez ensuite reposer le mélange au réfrigérateur pendant au moins deux heures pour permettre aux graines de chia de gonfler et de créer cette texture unique de pudding. Avant de servir, répartissez le pudding dans des verres ou des bols individuels, ajoutez une cuillère de yaourt et décorez avec des feuilles de menthe et des graines de chia.

Voici une liste des étapes clés pour ne rien oublier :

Mélangez les graines de chia, le thé matcha, le lait végétal, le sirop d’érable et l’extrait de vanille.

Fouettez bien pour une consistance homogène.

Laissez reposer au frais pendant au moins deux heures.

Servez avec du yaourt et des feuilles de menthe pour la garniture.

Si vous aimez les saveurs plus prononcées, n’hésitez pas à ajuster la quantité de thé matcha selon votre goût. Pour une touche encore plus gourmande, incorporez des fruits frais comme des framboises ou des morceaux de mangue juste avant de servir. Ce dessert flexible vous permet de jouer avec les saveurs et les textures selon vos préférences et celles de vos invités.