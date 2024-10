Découvrez comment réaliser un pudding de chia au chocolat et cacahuète pour ravir vos papilles et celles de vos invités

Introduction à la recette #

C’est ce que promet cette recette de pudding de chia au chocolat et cacahuète, facile à préparer et parfaite pour impressionner vos invités sans effort.

Que vous soyez un adepte de la cuisine saine ou simplement à la recherche de nouvelles saveurs, ce dessert est idéal pour satisfaire vos envies gourmandes tout en restant léger.

Les ingrédients clés #

Ce dessert se compose principalement de graines de chia, reconnues pour leur richesse en oméga-3, fibres et protéines. Le lait végétal, que vous choisissez à l’amande ou à la coco, apporte une touche de douceur et de légèreté. Le cacao en poudre non sucré confère à ce dessert son caractère chocolaté intense, tandis que le beurre de cacahuète ajoute une onctuosité irrésistible.

Le sirop d’érable ou le miel vient adoucir l’ensemble, et la garniture de yaourt nature ou végétal, accompagnée de granola maison et de myrtilles, apporte une texture et une fraîcheur agréables à chaque bouchée.

Étapes de préparation #

Commencez par mélanger dans un bol les graines de chia, le lait végétal, le cacao en poudre, le beurre de cacahuète et le sirop d’érable. Fouettez bien jusqu’à ce que le cacao soit complètement dissous. Cela garantit un mélange homogène, essentiel pour la consistance finale du pudding.

Ensuite, réfrigérez le mélange pendant au moins deux heures. Ce temps de repos est crucial, car il permet aux graines de chia de gonfler et d’absorber le liquide, formant ainsi un pudding épais et crémeux. Pendant ce temps, vous pouvez préparer la base de granola et la garniture de yaourt et de myrtilles.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de repos : 2 heures minimum

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Abordable

Pour une touche finale gourmande, n’hésitez pas à ajouter des morceaux de chocolat noir entre les couches de granola et de pudding ou à saupoudrer de copeaux de chocolat avant de servir. Ces petits extras transformeront votre pudding en une véritable œuvre d’art culinaire, aussi agréable à regarder qu’à déguster.

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez un dessert délicieux et visuellement impressionnant, parfait pour toute occasion. Bonne dégustation !