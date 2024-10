Entre attentes élevées et réalités décevantes : une soirée mouvementée au Happy’s Kitchen Club

Une rénovation qui promet des merveilles #

Sous la nouvelle égide de Restauration Nouvelle, l’établissement a subi une métamorphose. Les visiteurs sont accueillis par un décor féerique de marbre translucide et un escalier qui semble tout droit sorti d’un conte de fées.

Cependant, malgré ces éléments d’apparence magique, le parking, peu éclairé et jonché de flaques, laisse une première impression mitigée. Ce détail, peu en phase avec le cadre luxueux de l’intérieur, pose la question de la cohérence dans les efforts de rénovation.

Des choix sur la carte pleins de promesses #

La carte, proclamant « Good food is the foundation of happiness », propose une variété de plats alléchants typiques des brasseries, avec une touche originale comme les viandes à l’os « à partager… ou pas ». La sélection promet une expérience culinaire enrichissante, alliant tradition et innovation.

Notre choix s’est porté sur des tempura de crevettes Nobashi accompagnées de mayonnaise au wasabi, suivis d’un mi-cuit de thon aux mille graines. Les prix, bien que légèrement élevés, semblaient justifier une expérience gastronomique de premier ordre.

Une expérience mitigée en bouche #

Les crevettes, quoique servies rapidement, ne marquaient pas les esprits par leur saveur ou leur taille. L’attente prolongée qui a suivi pour les plats principaux a testé notre patience. Après plus d’une heure, le thon et les solettes, tous deux trop cuits, sont finalement arrivés.

L’accord des vins a également été une source de perplexité, un Malbec argentin initialement proposé pour accompagner du poisson. Heureusement, un choix de Chinon plus adapté a été fait, offrant une touche agréable à une soirée autrement frustrante.

Malgré l’écrin somptueux et une carte alléchante, l’expérience globale au Happy’s Kitchen Club a été en deçà des attentes. La gestion du service et la qualité de la préparation des plats ont grandement entaché notre soirée. Voici les points clés à retenir :

Décor enchanteur mais premier accueil gâché par un parking mal aménagé.

Des plats prometteurs sur le papier, mais une exécution qui laisse à désirer.

Des temps d’attente exagérés impactant l’expérience client.

En conclusion, le Happy’s Kitchen Club semble ne pas encore avoir trouvé la recette du bonheur promis par sa carte. Une visite qui se voulait un moment de plaisir s’est transformée en une expérience d’apprentissage pour les gestionnaires de l’établissement. Les amateurs de gastronomie feraient bien d’attendre que le restaurant ajuste ses marmites avant de s’y aventurer.