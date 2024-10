Plongez dans les saveurs d’automne avec ce gratin de citrouille, poireau et lardons : une recette parfaite pour réchauffer vos soirées

Préparer vos ingrédients #

Pour ce gratin, vous aurez besoin de 800 g de citrouille, nettoyée et coupée en cubes, de 150 g de lardons pour ajouter une touche fumée, et d’un poireau finement tranché. N’oubliez pas l’oignon et les gousses d’ail émincés qui viendront relever le tout.

Ajoutez à cela 100 g de fromage râpé de votre choix – gruyère, comté ou cheddar – et 50 g de parmesan pour une croûte dorée et croustillante. Quelques cuillères d’huile d’olive, 200 ml de crème liquide, et des herbes telles que la sauge ou le thym fraîchement hachés pour parfumer délicatement votre plat. Assaisonnez de sel et de poivre selon votre goût.

La magie de la préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C, un détail crucial pour une cuisson uniforme. Pendant que le four atteint la température désirée, saisissez l’occasion de faire revenir l’oignon et l’ail dans une poêle avec de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. Ajoutez ensuite les cubes de citrouille et les rondelles de poireau, et laissez-les s’attendrir légèrement.

Dans une autre poêle, faites dorer les lardons jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. Disposez ensuite les légumes et lardons dans un plat à gratin, versez la crème liquide et saupoudrez généreusement de fromage râpé ainsi que de parmesan. Terminez en ajoutant quelques feuilles de sauge ou de thym pour un parfum envoûtant.

La cuisson, dernière étape avant le régal #

Placez votre plat au four et laissez cuire pendant 25 à 30 minutes. Vous saurez que votre gratin est prêt lorsque le dessus sera joliment doré et que la citrouille sera tendre à la fourchette. Ce moment où le couteau s’enfonce doucement dans la citrouille est la promesse d’un plat réussi.

Avant de servir, laissez reposer quelques minutes. Ce temps permet aux saveurs de bien se mélanger et au gratin de se raffermir légèrement, facilitant ainsi le service.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Degré de difficulté : Facile

Une petite astuce pour ceux qui souhaitent une version végétarienne : remplacez les lardons par des noix concassées pour ajouter un croquant surprenant. Ce gratin de citrouille, poireau et lardons est non seulement un régal pour les papilles, mais aussi un beau moyen de célébrer les produits de saison. Servez-le chaud, directement sorti du four, pour en apprécier toute la richesse des saveurs.

