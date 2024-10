Découvrez cette tarte rustique au potiron et chèvre, un plaisir réconfortant pour vos soirées d’automne

La tarte rustique au potiron, pomme, oignon et chèvre est le plat parfait pour accueillir les soirées fraîches d'automne.

Une recette idéale pour l’automne #

Avec sa combinaison de saveurs douces et réconfortantes, cette tarte saura satisfaire tous les palais. Elle est également simple à préparer, ce qui en fait un choix idéal pour un dîner en semaine ou un repas convivial entre amis.

Le potiron, légume emblématique de cette saison, apporte une texture moelleuse et une belle couleur orangée. Associé à la douceur de la pomme et à la force de l’oignon rouge, il crée un mélange de saveurs équilibré et savoureux.

Les ingrédients clés pour une tarte réussie #

Pour réaliser cette tarte, vous aurez besoin de quelques ingrédients essentiels. La base est une pâte brisée faite maison, simple et croustillante, qui supporte parfaitement la garniture riche et humide. Vous utiliserez 250 g de farine, 125 g de beurre froid, un jaune d’œuf et un peu d’eau froide pour lier le tout.

La garniture est composée de 400 g de potiron, une pomme, un oignon rouge, un peu d’huile d’olive et du thym pour relever le tout. N’oubliez pas le fromage de chèvre frais, qui ajoute une touche crémeuse et légèrement acidulée, contrastant agréablement avec la douceur des autres ingrédients.

Étapes de préparation #

Commencez par préparer la pâte, en mélangeant la farine et le sel, puis en incorporant le beurre jusqu’à obtenir une texture sablonneuse. Ajoutez le jaune d’œuf et l’eau, puis travaillez la pâte jusqu’à ce qu’elle soit homogène. Laissez reposer au frais pendant au moins 30 minutes.

Pendant ce temps, préparez la garniture. Épluchez et coupez le potiron et la pomme en fines tranches. Faites revenir l’oignon émincé dans de l’huile d’olive, puis ajoutez le potiron et la pomme. Assaisonnez de thym, sel et poivre, puis laissez cuire jusqu’à ce que les ingrédients soient tendres.

Voici quelques conseils pour rendre votre tarte encore plus délicieuse :

Utilisez un fromage de chèvre de qualité pour une saveur plus riche.

Ajoutez un filet de miel sur la tarte avant de la servir pour un contraste sucré-salé.

Parsemez de graines de courge pour un peu de croquant.

La tarte rustique au potiron et chèvre est un plat généreux qui réchauffe le cœur et ravit les papilles. Servez-la chaude, accompagnée d’une salade verte pour un repas complet et équilibré. Que ce soit pour une occasion spéciale ou pour un simple dîner familial, cette tarte promet de devenir un nouveau favori. Bon appétit!