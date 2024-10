Découvrez comment préparer des pancakes aux poires moelleux et irrésistibles pour régaler vos proches

Les bases de la préparation #

Vous aurez besoin de 15 minutes pour préparer vos ingrédients, suivies de 20 minutes de cuisson. Cette recette est conçue pour servir environ 4 personnes, idéale pour un petit-déjeuner en famille ou un brunch convivial.

Côté matériel, une simple poêle traditionnelle ou une poêle à pancakes suffit. Assurez-vous que votre poêle est bien chaude avant de commencer à cuire les pancakes pour obtenir une belle coloration dorée.

Choisir et préparer les ingrédients #

La qualité des poires est cruciale : choisissez-les bien mûres pour un goût sucré et une texture fondante dans vos pancakes. Vous aurez également besoin de farine, de sucre, de levure chimique, d’une pincée de sel, de deux œufs, de 25 cl de lait, de 30 g de beurre fondu, et d’un peu de vanille pour enrichir la saveur.

Commencez par éplucher les poires, retirez les cœurs et coupez-les en dés. Mélangez les ingrédients secs dans un saladier et, dans un autre récipient, battez les œufs avec le lait, le beurre fondu et l’extrait de vanille. Intégrez ensuite progressivement les éléments liquides aux secs pour obtenir une pâte homogène.

La cuisson parfaite #

Une fois la pâte prête, ajoutez les dés de poire. Préchauffez votre poêle et graissez légèrement avec un peu de beurre. Versez une petite louche de pâte pour former chaque pancake. Laissez cuire jusqu’à l’apparition de petites bulles, puis retournez délicatement le pancake pour cuire l’autre côté jusqu’à obtenir une belle coloration dorée.

La clé est de ne pas surcharger la poêle et de cuire les pancakes à feu moyen pour que l’intérieur soit bien cuit sans brûler l’extérieur. Répétez l’opération jusqu’à épuisement de la pâte, en rajoutant un peu de beurre dans la poêle entre chaque fournée si nécessaire.

Voici quelques suggestions pour servir vos pancakes aux poires :

Servez-les chauds, nappés de miel ou de sirop d’érable pour un petit-déjeuner gourmand.

Accompagnez-les de pâte à tartiner au chocolat pour les amateurs de douceurs.

Une touche de crème fouettée ou une boule de glace vanille peuvent également être des compléments délicieux pour un dessert.

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez des pancakes aux poires délicieusement moelleux et dorés, parfaits pour commencer la journée avec gourmandise ou pour surprendre vos invités lors d’une occasion spéciale. Bonne dégustation !