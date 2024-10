Découvrez comment réaliser des champignons farcis aux épinards, feta et pignons : une recette simple et délicieuse qui ravira vos papilles

Une entrée savoureuse et facile à préparer #

Les champignons farcis aux épinards, feta et pignons offrent une combinaison de saveurs riche et satisfaisante, tout en restant simple à réaliser. Que vous soyez un cuisinier novice ou expérimenté, cette recette est accessible à tous.

La préparation ne prend que 15 minutes, et la cuisson aussi. Avec seulement une demi-heure de votre temps, vous pouvez créer un plat qui semble élaboré et qui est parfait pour impressionner vos invités ou pour une soirée tranquille à la maison.

Les ingrédients clés pour des champignons farcis parfaits #

La base de cette recette repose sur des ingrédients frais et de qualité. Vous aurez besoin de 12 gros champignons de Paris, idéaux pour leur taille et leur texture. Les épinards, qu’ils soient frais ou surgelés, apportent une touche de verdure et de fraîcheur, tandis que la feta ajoute une note crémeuse et salée qui se marie parfaitement avec le reste des ingrédients.

Les pignons de pin, quant à eux, introduisent une légère touche de croquant et de noisette, enrichissant ainsi la farce de textures variées. Une gousse d’ail et une cuillère à soupe d’huile d’olive viennent compléter les saveurs, avec juste ce qu’il faut de sel et de poivre pour rehausser tous les goûts.

Comment assembler et cuire vos champignons farcis #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Pendant que le four chauffe, nettoyez soigneusement les champignons et retirez les pieds. Ces derniers ne sont pas à jeter : hachez-les finement car ils seront incorporés dans la farce. Disposez ensuite les têtes de champignons sur une plaque de cuisson, prêtes à être garnies.

Faites revenir l’ail haché dans de l’huile d’olive, ajoutez les pieds des champignons et laissez cuire quelques minutes. Introduisez les épinards et laissez-les cuire ou décongeler. Hors du feu, ajoutez la feta émiettée puis remplissez les têtes de champignons avec ce mélange. Saupoudrez de pignons avant d’enfourner pour environ 15 minutes. Vous saurez que votre plat est prêt lorsque les champignons sont dorés et la farce bien chaude.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

Degré de difficulté : Facile

Une fois sortis du four, vos champignons farcis sont prêts à être servis. Ils peuvent être dégustés seuls en entrée ou accompagnés d’une salade verte pour un repas plus complet. Ce plat est non seulement savoureux mais également versatile. Si vous n’êtes pas fan de feta, n’hésitez pas à substituer ce fromage par du fromage de chèvre, qui apportera une texture plus crémeuse et un goût différent.

Les possibilités sont infinies et cette recette peut être adaptée selon vos préférences ou ce que vous avez sous la main. L’important est de s’amuser en cuisine tout en préparant des plats sains et savoureux. Bonne dégustation!