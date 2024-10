découvrez le restaurant caché de Bruxelles où le cabaret rencontre la gastronomie des tapas

Un secret bien gardé au cœur de Bruxelles #

Ce lieu, c’est Scène, un restaurant tapas gastronomique dissimulé en plein centre de Bruxelles. Sa localisation et son concept créent une atmosphère de film d’espionnage, où chaque visiteur se sent comme un invité privilégié à une soirée exclusive.

Une fois la porte franchie, l’ambiance se transforme radicalement. Vous pénétrez dans un espace où le rouge profond du tapis accueille vos pas, et les sièges en velours bleu nuit vous invitent à vous asseoir et à plonger dans un univers de cabaret des années 20. L’éclairage subtil et les lampadaires dorés vintages complètent le tableau, promettant une soirée hors du commun.

Une carte de tapas qui réinvente la gastronomie #

Nigiri au thon avec riz croustillant

Polenta à la truffe et au parmesan servie dans une mini baignoire

Fattoush de tomates accompagné de confiture de jaune d’œuf et de mousse de fromage de chèvre

Le restaurant Scène ne se contente pas de vous transporter dans un autre monde grâce à son décor, il révolutionne également l’expérience culinaire avec une carte de tapas exclusivement gastronomique. Chaque plat est une œuvre d’art, tant par sa présentation que par ses saveurs. Les portions sont généreuses, défiant l’idée reçue que les tapas sont de petites bouchées.

Le nigiri au thon se distingue par sa finesse, le poisson est coupé avec précision et repose sur un lit de riz croustillant qui éveille les papilles. La polenta, riche et crémeuse grâce à la truffe et au parmesan, est présentée de manière originale qui surprend et ravit. Le fattoush de tomates, quant à lui, offre une explosion de saveurs réconfortantes, parfaitement équilibrées par la douceur de la confiture et la légèreté de la mousse.

Des cocktails créatifs pour parfaire l’expérience #

Scène ne s’arrête pas à sa cuisine innovante ; le bar propose une carte impressionnante de cocktails, chacun racontant sa propre histoire. Le responsable du bar, Sacha, utilise son talent pour fusionner des ingrédients inattendus, créant des boissons qui sont presque des spectacles en soi.

L’un des cocktails phares, mélangeant vodka et liqueur de noisette, est servi dans une tasse à thé ornée de mousse. Ce choix audacieux intrigue et séduit, offrant une expérience gustative unique. Bien que les prix puissent paraître élevés, la qualité et l’originalité des boissons justifient l’investissement, transformant chaque gorgée en un moment de pur plaisir.

Scène est plus qu’un restaurant : c’est une aventure, une échappée belle dans le temps et dans l’espace où chaque détail, de la décoration à la carte des mets et des boissons, est pensé pour transporter et émerveiller. Si vous cherchez une expérience culinaire qui sort de l’ordinaire, ne cherchez pas plus loin que ce joyau caché de Bruxelles.

