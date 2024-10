Découvrez comment faire un banana bread au Nutella qui ravira vos papilles et celles de vos invités

Introduction au délice #

Ce mariage parfait entre la banane mûre et la pâte à tartiner au chocolat et noisettes promet une expérience gustative unique, idéale pour les petits déjeuners gourmands ou les goûters réconfortants.

Facile à réaliser, cette recette est parfaite pour ceux qui cherchent à impressionner leurs invités sans passer des heures en cuisine. Suivez pas à pas les instructions pour réussir votre banana bread au Nutella à la perfection.

Les ingrédients clés #

La base de cette recette réside dans la qualité des ingrédients utilisés. Optez pour des bananes bien mûres, qui sont plus sucrées et plus faciles à écraser. Le Nutella, quant à lui, apporte cette touche chocolatée irrésistible. Outre ces deux ingrédients principaux, vous aurez besoin de sucre, d’œufs, de beurre, de farine, de levure chimique, d’une pincée de sel et d’un peu de lait.

Le choix d’utiliser une pâte à tartiner maison ou une variante commerciale comme le Nutella dépend de vos préférences personnelles. Si vous optez pour la version maison, assurez-vous qu’elle soit bien onctueuse pour se marier parfaitement avec les autres composants du gâteau.

Étapes de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C, une étape cruciale pour assurer une cuisson uniforme du gâteau. Écrasez les bananes jusqu’à obtenir une consistance lisse, ce qui libérera leur douceur naturelle. Ensuite, dans un saladier, mélangez le Nutella légèrement fondu avec le sucre, puis incorporez les œufs un à un, en veillant à bien mélanger après chaque ajout.

Ajoutez la purée de bananes et le beurre fondu à la préparation, et mélangez jusqu’à obtenir une texture homogène. Mélangez séparément les ingrédients secs : farine, levure et sel. Intégrez-les ensuite petit à petit au mélange humide, en alternant avec le lait, jusqu’à ce que la pâte soit parfaitement lisse. Versez le tout dans un moule à cake préalablement beurré et enfournez pour environ 40 minutes.

Nombre de personnes: 8 à 10

Temps de préparation: 15 minutes

Temps de cuisson: Environ 40 minutes

Degré de difficulté: Facile

Une astuce pour éviter que le gâteau ne brûle : si vous voyez que le dessus commence à trop brunir, n’hésitez pas à le couvrir de papier aluminium. Cela permettra une cuisson plus douce et plus uniforme.

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez un banana bread au Nutella moelleux et gourmand, parfait pour toutes les occasions. Servez ce délice tiède pour en apprécier pleinement les saveurs, accompagné d’une boisson chaude ou d’un verre de lait froid. Bon appétit!