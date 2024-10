Découvrez comment réchauffer vos soirées avec un velouté butternut et lentilles corail aux épices douces

Une recette réconfortante pour les soirées fraîches #

Le velouté de butternut associé aux lentilles corail et à un mélange d’épices douces offre une solution parfaite pour réchauffer le corps et l’esprit.

Cette recette combine la douceur de la butternut et le caractère des lentilles corail, le tout relevé par des épices comme le curcuma, le gingembre et le paprika. C’est un véritable câlin culinaire qui vous attend dans chaque bol.

Les bienfaits des ingrédients utilisés #

Non seulement ce velouté est délicieux, mais il est également bénéfique pour votre santé. La butternut est riche en vitamines A et C, tandis que les lentilles corail sont une excellente source de protéines et de fibres. Les épices, quant à elles, ne sont pas seulement là pour le goût ; elles offrent également des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes.

À lire Redécouvrez le veau Marengo à la manière de Cyril Lignac et faites vibrer vos papilles cet automne

En combinant ces éléments, vous obtenez un plat qui non seulement ravit vos papilles, mais contribue également à votre bien-être général. Un plat complet qui prend soin de vous de l’intérieur.

Préparation et conseils de service #

Préparer ce velouté est un jeu d’enfant, que vous ayez ou non un robot culinaire comme le Thermomix. La préparation initiale des légumes est rapide : il suffit de les éplucher et de les couper avant de les faire cuire avec les lentilles et les épices.

Une fois les ingrédients cuits, une simple mixtion suffit pour obtenir un velouté onctueux et homogène. Servez chaud, idéalement avec un filet de crème ou un peu de coriandre fraîche pour une touche de fraîcheur supplémentaire.

Voici les ingrédients nécessaires pour réaliser ce délicieux velouté :

À lire Découvrez comment la patate douce peut révolutionner vos desserts avec ce gâteau ultra moelleux

1 butternut (700 à 800 g)

2 petites carottes (environ 150 g)

1 oignon

1 gousse d’ail

150 g de lentilles corail

10 cl de lait de coco

500 g d’eau

1 cuillère à café de curcuma

1/2 cuillère à café de gingembre

1/2 cuillère à café de paprika doux ou fumé

1 bouillon cube

Ce velouté butternut et lentilles corail aux épices douces est non seulement un régal pour les papilles mais également un baume pour l’âme, apportant chaleur et confort lors des soirées les plus fraîches. Alors, n’attendez plus pour intégrer cette recette douce et épicée à votre menu hebdomadaire et partagez un moment de bonheur culinaire avec vos proches.