Révélez le chef qui sommeille en vous avec cette quiche bacon cheddar irrésistible

La quiche, plat versatile et adoré de tous, se présente aujourd'hui sous une version gourmande qui promet de raviver vos papilles et celles de vos invités.

Préparez-vous à régaler vos convives #

Qu’elle serve d’entrée ou de plat principal, cette recette de quiche au bacon et cheddar est une promesse de saveurs et de textures inoubliables.

Destinée à nourrir entre 4 et 6 personnes, sa préparation ne vous prendra que 15 minutes, avec un temps de cuisson de 30 minutes. Facile à réaliser, même les cuisiniers amateurs seront surpris par le résultat savoureux et réconfortant de leur création.

Les ingrédients clés pour un succès garanti #

Pour cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants : une pâte brisée prête à l’emploi qui servira de base croustillante, 200 g de bacon savoureux, 150 g de cheddar râpé pour une touche de gourmandise fondante, trois œufs, 200 ml de crème fraîche épaisse et 100 ml de lait pour le liant crémeux. Sans oublier une touche de sel et de poivre pour rehausser les saveurs et un oignon finement haché pour ajouter une note de douceur.

Chaque ingrédient joue un rôle crucial dans la construction des saveurs et des textures de la quiche. Le bacon apporte une note fumée, tandis que le cheddar offre une richesse incomparable que la douceur de la crème et du lait vient équilibrer parfaitement.

La méthode : simplicité et efficacité #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Étalez votre pâte brisée dans un moule à tarte et piquez le fond avec une fourchette. Cette étape est essentielle pour éviter que la base ne gonfle pendant la cuisson. Ensuite, faites revenir légèrement le bacon et l’oignon haché jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants.

Disposez ensuite le bacon et l’oignon sur le fond de tarte, saupoudrez de cheddar râpé puis versez un mélange battu d’œufs, de crème, de lait, de sel et de poivre. Mettez au four et laissez cuire pendant environ 30 minutes jusqu’à ce que la quiche soit dorée et ferme au toucher.

Liste récapitulative des étapes :

Préchauffez le four à 180°C.

Étalez la pâte brisée et piquez-la.

Faites revenir bacon et oignon, puis disposez-les dans le moule.

Saupoudrez de cheddar, versez le mélange d’œufs et de crème.

Enfournez pour 30 minutes jusqu’à dorure et fermeté.

La simplicité de cette recette ne doit pas vous tromper : le résultat est un plat riche en goût, idéal pour un repas convivial ou un dîner en famille. N’hésitez pas à l’accompagner d’une salade verte pour une touche de fraîcheur. Savourez chaque bouchée et laissez la magie de cette quiche opérer. Bon appétit !