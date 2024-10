Découvrez comment préparer un clafoutis sans gluten aux figues et amandes, une douceur irrésistible pour vos papilles

Introduction à la recette #

Cette recette aux figues fraîches et amandes est non seulement savoureuse mais aussi plus saine.

Facile et rapide à préparer, ce clafoutis est le compromis parfait pour un dessert de semaine ou pour épater vos invités lors de occasions spéciales.

Les ingrédients clés pour réussir #

Pour réaliser ce clafoutis sans gluten, la sélection des ingrédients est essentielle. Les figues doivent être bien mûres et sucrées, et la poudre d’amandes de bonne qualité pour un goût riche et une texture moelleuse.

À lire Les secrets d’une recette irrésistible : beignets aux pommes vegan pour ravir vos papilles

Le lait d’amande ou de soja apporte une touche légère et végétale qui se marie parfaitement avec la douceur des figues et des amandes. N’oubliez pas la Maïzena qui remplace la farine traditionnelle pour une version sans gluten.

Étapes de préparation #

Commencer par préchauffer votre four à une température de 210°C. Pendant ce temps, mélangez dans un grand bol les œufs, le lait végétal, les sucres et une pincée de sel. Ajoutez ensuite la Maïzena et la poudre d’amandes, en remuant jusqu’à ce que la mixture soit homogène.

Après avoir beurré votre moule, disposez les demi-figues face coupée vers le haut. Versez délicatement la préparation sur les fruits et enfournez. La cuisson prend environ 45 minutes, jusqu’à ce que le clafoutis soit bien doré et ferme au toucher.

Conseils pour un clafoutis parfait #

La réussite de ce clafoutis sans gluten réside dans la qualité des ingrédients et dans le respect des temps de cuisson. Il est important de laisser le clafoutis tiédir avant de le démouler pour éviter qu’il ne se brise.

À lire Découvrez comment réaliser le gâteau aux pommes et épices qui ravira vos papilles

Pour une touche finale gourmande, parsemez d’amandes effilées grillées juste avant de servir, cela ajoutera une texture croquante qui contraste agréablement avec le fondant des figues.

Voici une liste des ingrédients nécessaires :

60 g de Maïzena

4 œufs

10 figues fraîches

20 cl de lait d’amande ou de soja

50 g de sucre de canne complet

20 g de sucre vanillé

50 g de poudre d’amandes

Une pincée de sel

30 g de beurre pour le moule

Cette recette de clafoutis sans gluten aux figues et amandes est un véritable plaisir pour les sens. Elle allie santé et gourmandise, et est sûre d’impressionner tous ceux qui y goûtent. Bon appétit !