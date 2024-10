Découvrez comment ravir vos papilles avec une soupe de citrouille au safran et à l’orange

Introduction à une soupe automnale #

La soupe de citrouille au safran et à l’orange est un plat idéal pour allier saveur et simplicité.

Cette recette est non seulement simple à préparer, mais elle est également économique, ce qui en fait une excellente option pour les repas familiaux ou entre amis.

Les ingrédients clés #

La base de cette soupe onctueuse est la citrouille ou la courge butternut, connues pour leur texture crémeuse et leur goût légèrement sucré. Le safran, épice précieuse et parfumée, vient compléter le goût de la citrouille avec une touche exotique.

L’orange bio ajoute une légère acidité qui équilibre parfaitement la douceur de la courge, tandis que la crème fraîche apporte une onctuosité irrésistible au plat. Les graines de courge torréfiées, quant à elles, offrent un contraste croustillant bienvenu.

Préparation de la soupe #

Commencez par préchauffer votre four pour rôtir les cubes de citrouille et les oignons avec un filet d’huile d’olive. Cette étape est cruciale pour développer les arômes et garantir une soupe pleine de saveurs.

Après la rôtisserie, les légumes sont mijotés dans un bouillon de légumes infusé au safran et à la harissa. La harissa, utilisée avec parcimonie, ajoute un piquant subtil qui réveille le palais.

Nombre de personnes : pour 4 à 6 gourmands.

pour 4 à 6 gourmands. Temps de préparation : environ 20 minutes.

environ 20 minutes. Temps de cuisson : 50 minutes pour une cuisson parfaite.

50 minutes pour une cuisson parfaite. Degré de difficulté : Très facile, accessible à tous.

Très facile, accessible à tous. Coût : Bon marché, idéal pour un repas économique.

La soupe de citrouille au safran et à l’orange est plus qu’un simple plat ; c’est une expérience culinaire qui transporte les sens. Parfaite pour les soirées d’automne ou d’hiver, elle promet de réchauffer le cœur et l’esprit. Alors, n’attendez plus pour essayer cette recette qui saura sans doute devenir un nouveau favori chez vous.

