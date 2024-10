Découvrez comment réaliser un délicieux cake figue pistaches, une recette simple pour régaler vos invités

Introduction à la recette #

Toutefois, avec la bonne recette, même les débutants peuvent impressionner. Le cake figue pistaches est l’exemple parfait d’un dessert à la fois simple et raffiné.

Idéal pour un goûter ou en fin de repas, ce cake combine la douceur des figues et le croquant des pistaches, avec une touche subtile de fève tonka qui élève tout l’ensemble. Suivez ce guide pour réussir à coup sûr.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser ce cake, vous aurez besoin de quelques ingrédients clés qui contribuent à sa saveur unique. Veillez à choisir des produits de qualité pour un résultat optimal.

À lire Découvrez comment préparer une authentique sauce bolognaise comme les grands-mères italiennes

La base du cake se compose de 6 grosses figues, 4 œufs, 120 g de sucre et 150 g de beurre pommade. Ensuite, pour la texture, 240 g de farine T55, 1,5 cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel sont nécessaires. Pour enrichir le goût, ajoutez 60 g de muesli, 30 g de pistaches non salées et un demi-grain de fève tonka râpée.

Étapes de préparation #

Commencer par préchauffer votre four à 180°C est crucial pour une cuisson homogène du cake. Séparez les blancs des jaunes d’œufs, puis battez les jaunes avec le sucre jusqu’à obtenir une texture légère et mousseuse.

Incorporez le beurre pommade petit à petit, puis ajoutez progressivement la farine mélangée à la levure et la fève tonka râpée. Montez les blancs en neige fermes avec une pincée de sel et intégrez-les délicatement à la préparation pour ne pas les casser. Ajoutez les figues coupées et les pistaches, puis versez le tout dans un moule préparé.

Préchauffer le four à 180°C.

Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre.

Ajouter le beurre, puis la farine, la levure et la fève tonka.

Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement.

Ajouter les figues et pistaches à la pâte.

Enfourner à 180°C pendant 10 minutes, puis réduire à 165°C pour 35 minutes supplémentaires.

Une fois votre cake cuit et doré, laissez-le refroidir avant de le démouler. Pour une touche finale gourmande, saupoudrez de muesli et de pistaches concassées avant d’enfourner. Ce petit détail ajoutera une texture agréable et un visuel appétissant à votre dessert.

À lire Découvrez comment faire un banana bread au Nutella qui ravira vos papilles et celles de vos invités

N’hésitez pas à servir ce cake accompagné d’une crème fouettée maison aux pistaches pour un dessert encore plus indulgent. Vos invités seront charmés par cette douceur qui sort de l’ordinaire. Bonne dégustation !