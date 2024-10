Voici comment la tarte champignons et crème de courge peut révolutionner vos dîners d’automne

Cette tarte champignons et crème de courge est un plat réconfortant idéal pour les soirées d'automne.

Introduction à la recette #

Simple à réaliser, elle combine la douceur de la courge avec le caractère des champignons, le tout enveloppé dans une pâte brisée croustillante.

Parfaite pour un dîner en famille ou entre amis, cette recette ne manquera pas d’impressionner vos convives par sa saveur et son originalité. Suivez le guide pour une expérience culinaire inoubliable.

Les ingrédients clés #

Pour concocter cette délicieuse tarte, vous aurez besoin de quelques ingrédients essentiels. La base est une pâte brisée prête à l’emploi, qui accueillera une riche garniture composée de courge, de champignons de Paris, d’échalotes, et d’une touche de thym pour relever le tout.

La texture crémeuse est apportée par un mélange d’œufs, de fromage râpé, de bûche de chèvre et de crème végétale. Ces éléments se combinent à merveille pour créer un mélange savoureux et onctueux qui lie tous les autres ingrédients.

étapes de préparation #

Commencez par préparer la courge. Après l’avoir épluchée et coupée en morceaux, faites-la cuire jusqu’à ce qu’elle soit tendre avant de la réduire en purée. Parallèlement, faites revenir les échalotes et les champignons dans un peu d’huile d’olive, agrémentés de thym, pour leur permettre de développer leurs arômes.

Une fois ces préparatifs terminés, il est temps de préchauffer votre four et de commencer à assembler la tarte. Étalez la pâte dans un moule, disposez une couche de champignons, puis versez la préparation de courge. Ajoutez des rondelles de chèvre et terminez par le reste de la garniture. La cuisson prendra environ 30 minutes.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Abordable

Que vous soyez un cuisinier débutant ou expérimenté, cette recette de tarte champignons et crème de courge est à votre portée. Laissez-vous tenter par ce plat savoureux qui utilisera pleinement les produits de saison. Bon appétit !

