Votre prochain dessert d’automne : un crumble poires, pommes et coings qui ravira vos papilles et celles de vos convives

Un trio de fruits pour un dessert parfait #

Les poires, pommes et coings, ces fruits de saison, s’unissent merveilleusement dans cette recette pour offrir une texture et une palette de saveurs qui enchantent le palais.

Cette recette, simple et économique, nécessite seulement six ingrédients principaux et peut être préparée bien avant l’arrivée de vos invités, vous laissant tout le loisir de profiter de leur compagnie sans stress.

Préparation du crumble : étape par étape #

Commencez par éplucher et couper les coings, une étape cruciale pour garantir la tendresse de ces fruits robustes. Après les avoir blanchis, procédez de même avec les pommes et les poires, en les coupant en dés pour une cuisson uniforme.

Dans votre sauteuse, laissez fondre les coings avec un peu de sucre, puis ajoutez les autres fruits. Une fois ce mélange prêt, préparez la pâte à crumble, ce mélange sablé qui donnera le croquant irrésistible à votre dessert.

La touche finale : cuisson et présentation #

Après avoir disposé harmonieusement les fruits dans un plat, recouvrez-les de la pâte à crumble et enfournez. La magie opère en moins de 30 minutes, transformant votre préparation en un dessert doré et croustillant.

Servez votre crumble idéalement tiède, peut-être accompagné d’une cuillère de crème fraîche pour un contraste savoureux. C’est un dessert qui se partage, créant des moments de convivialité autour de saveurs automnales réconfortantes.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 1 heure

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez un dessert qui non seulement réchauffe l’atmosphère mais ravit également les papilles. Laissez-vous tenter par cette recette et faites de votre table d’automne un lieu de partage et de gourmandise. Que ce soit pour un repas quotidien ou une occasion spéciale, ce crumble saura s’imposer comme le clou du spectacle.

