Vous rêvez de retrouver le goût de l’été ? Voici comment préparer un gratin d’aubergines alla parmigiana divin

Les secrets d’un gratin d’aubergines parfait #

Cette recette traditionnelle italienne se compose de fines tranches d’aubergines, de sauce tomate, de parmesan et de mozzarella, le tout gratiné à la perfection.

La clé du succès réside dans la qualité des ingrédients. Choisissez des aubergines fermes et brillantes, une mozzarella douce et filante, et préparez votre sauce tomate avec des tomates mûres et juteuses. Un filet d’huile d’olive et une touche de basilic frais viendront sublimer ces saveurs méditerranéennes.

Préparation de la sauce tomate maison #

La sauce tomate est le cœur du gratin d’aubergines alla parmigiana. Commencez par faire revenir des oignons rouges et de l’ail haché dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez ensuite des tomates coupées en dés, des feuilles de basilic et un peu de sel. Laissez mijoter lentement pour que la sauce s’épaississe et développe toute sa richesse aromatique.

Une fois votre sauce prête, préparez les aubergines en les coupant en tranches d’environ 1 cm d’épaisseur. Faites-les dorer des deux côtés dans une poêle chaude avec de l’huile d’olive. Cette étape est cruciale pour obtenir des aubergines à la texture parfaite, à la fois tendres et légèrement croustillantes.

L’assemblage et la cuisson #

Pour assembler le gratin, étalez une couche de sauce tomate au fond d’un plat à gratin. Disposez ensuite une couche d’aubergines, saupoudrez de parmesan râpé, ajoutez quelques feuilles de basilic et des tranches de mozzarella. Répétez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients et terminez par une dernière couche de fromage pour un gratin doré et croustillant.

Enfournez le plat dans un four préchauffé à 170 °C pendant environ 40 minutes. Le gratin doit être bien doré et bouillonnant. Servez chaud, directement sorti du four, pour apprécier toutes les nuances de ce plat réconfortant qui transporte directement en Italie.

Sélectionnez des aubergines de taille moyenne pour une cuisson uniforme.

Utilisez de la mozzarella de bufflonne pour plus de crémeux.

Ne lésinez pas sur le parmesan pour un gratin savoureusement gratiné.

En suivant ces conseils, vous obtiendrez un gratin d’aubergines alla parmigiana qui ravira vos papilles. Ce plat, à la fois simple et élégant, est parfait pour une soirée entre amis ou un repas familial. Il apporte une touche de gourmandise italienne à votre table, tout en étant réconfortant et satisfaisant. Laissez-vous transporter par les arômes de l’Italie et savourez chaque bouchée de ce délicieux gratin d’aubergines.

