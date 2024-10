Découvrez comment préparer un délicieux curry thaï au rice cooker, une recette simple et savoureuse

Introduction à la recette #

Le curry thaï cuit au rice cooker pourrait être votre nouvel allié culinaire. Cette recette combine la facilité et la rapidité, tout en préservant les saveurs exotiques de la Thaïlande.

Idéale pour un dîner en famille ou entre amis, cette recette ne nécessite que quelques étapes simples et transformera votre rice cooker en un véritable chef thaï. Suivez ce guide pour réussir un plat qui ravira vos papilles.

Les ingrédients nécessaires #

La qualité des ingrédients est essentielle pour réussir votre curry thaï. Vous aurez besoin de riz thaï ou de riz jasmin, de lait de coco crémeux, de pâte de curry rouge ou verte selon votre préférence en matière de piquant, et de sucre roux pour équilibrer les saveurs.

À lire Révélez le chef qui sommeille en vous avec cette recette facile de mac and cheese au rice cooker

Le plat est également composé de blancs de poulet tendres, d’une courgette croquante, d’un poivron coloré et de coriandre fraîche pour la touche finale. N’oubliez pas un peu d’huile de coco pour sauter les ingrédients, ajoutant ainsi une note subtilement tropicale au plat.

Étapes de préparation #

Commencez par rincer le riz avant de le placer dans le rice cooker avec la quantité d’eau appropriée. Pendant que le riz cuit tranquillement, coupez la courgette et le poivron en dés, et le poulet en cubes.

Faites ensuite revenir la pâte de curry dans un peu d’huile de coco pour libérer ses arômes. Ajoutez le poulet et laissez-le cuire jusqu’à ce qu’il soit doré. Intégrez les légumes, versez le lait de coco et un peu d’eau, et laissez mijoter jusqu’à ce que tout soit parfaitement cuit.

Voici une liste simple pour organiser vos ingrédients :

À lire Les secrets pour réussir le parfait chia pudding à la vanille et lait de coco, une recette simple et délicieuse

300 g de riz thaï ou jasmin

50 cl de lait de coco

50 g de pâte de curry

30 g de sucre roux

500 g de blanc de poulet

1 courgette

1 poivron

Coriandre fraîche

Huile de coco

Sel au goût

Une fois le tout préparé, servez le curry bien chaud, garni de coriandre fraîche hachée. Ce plat se distingue par ses saveurs équilibrées et sa simplicité de préparation, faisant de chaque bouchée un véritable voyage culinaire.

N’hésitez pas à personnaliser votre curry en ajoutant d’autres légumes de votre choix, comme des tomates ou des aubergines, pour enrichir le plat selon vos goûts.

Avec ces étapes claires et ces conseils, votre curry thaï au rice cooker est prêt à impressionner vos invités ou à satisfaire un repas familial en toute simplicité. Bon appétit !