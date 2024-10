Découvrez comment transformer votre dîner avec la recette butternut et lentilles de style Ottolenghi

Introduction à une alliance parfaite #

Une recette qui non seulement ravit les papilles, mais qui est aussi simple à réaliser et pleine de nutriments. C’est ce que nous vous proposons de découvrir : un plat inspiré par le célèbre chef Yotam Ottolenghi, parfait pour étonner vos invités sans passer des heures en cuisine.

Cette recette est idéale pour un dîner en famille ou entre amis, où le mélange de saveurs et de textures peut vraiment briller. Simple mais élégante, elle combine santé et plaisir dans chaque bouchée.

Les essentiels de la recette #

Pour réaliser ce plat pour six personnes, vous aurez besoin de quelques ingrédients clés. La base est une belle courge butternut, environ 950 g, accompagnée de deux oignons rouges et d’un assortiment d’herbes fraîches comme la sauge, le persil, la menthe et l’estragon. Les lentilles vertes du Puy ajoutent une touche de rusticité et sont rehaussées par le zest et le jus d’un citron bio.

À lire Redécouvrez la magie de la sauce bolognaise traditionnelle de grand-mère, enrichie d’une touche bordelaise

N’oubliez pas l’huile d’olive pour la cuisson et un filet pour la finition, ainsi que du sel et du poivre noir pour assaisonner. Pour une touche de crémeux, 100 g de dolcelatte ou de gorgonzola viendront parfaire ce plat. Vous pouvez ajuster les quantités selon vos préférences ou substituer certains ingrédients selon ce que vous avez sous la main.

Étapes de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 220°C. Pendant que le four chauffe, lavez et découpez la butternut en tranches d’un centimètre d’épaisseur, pelez et sectionnez les oignons en quartiers. Mélangez ces légumes avec de l’huile d’olive, de la sauge, du sel et du poivre avant de les enfourner pour environ 25 à 30 minutes. Pendant ce temps, faites cuire les lentilles dans de l’eau bouillante pendant 20 minutes.

Une fois les légumes rôtis et les lentilles cuites, mélangez-les avec le zeste et le jus de citron, l’ail écrasé et les herbes hachées. Intégrez délicatement le fromage coupé en dés et finalisez avec un filet d’huile d’olive. Servez chaud et savourez chaque bouchée de ce plat réconfortant et savoureux.

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 50 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez un plat délicieux qui fera l’unanimité. Vous pouvez également adapter la recette en remplaçant la courge butternut par du potimarron pour une variation tout aussi délectable. Ce plat est non seulement un régal pour les yeux avec ses couleurs vives, mais aussi un plaisir gustatif avec ses saveurs équilibrées et sa texture riche.

À lire Redécouvrez les croquettes de poisson : une recette simple et savoureuse pour régaler vos invités