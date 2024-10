Redécouvrez le potimarron et le chou-fleur sous une nouvelle lumière : rôtis et accompagnés de skyr pour un repas savoureux

Une alliance de saveurs automnales #

C’est ce que propose cette recette simple mais riche en goût, parfaite pour réchauffer vos soirées d’automne.

La préparation ne demande pas beaucoup de temps, ce qui en fait un choix idéal pour un dîner en semaine. L’association des légumes rôtis et du skyr crée un plat à la fois nourrissant et léger, parfait pour satisfaire sans alourdir.

Les ingrédients clés #

Pour réussir ce plat, vous aurez besoin de quelques ingrédients essentiels. Le potimarron et le chou-fleur sont les stars de cette recette, rôtis à la perfection avec de l’huile d’olive et une sélection d’épices qui réveillent les papilles.

Le skyr, ce yaourt islandais épais, est assaisonné de jus et de zeste de citron pour apporter une touche de fraîcheur. Les noisettes caramélisées ajoutent une dimension sucrée-salée fascinante qui transforme ce plat en une expérience culinaire unique.

Préparation et astuces #

Commencez par préchauffer votre four et préparer vos légumes. Une fois rôtis, ils développeront des arômes riches et une texture satisfaisante. L’astuce pour un rôtissage parfait ? Ne lésinez pas sur les épices et assurez-vous que chaque morceau de légume est bien enrobé.

Quant au skyr, le choix de l’assaisonnement peut varier selon vos goûts. Une pointe de poivre ou un peu plus de citron ? À vous de jouer pour trouver l’équilibre parfait qui complimentera les saveurs des légumes rôtis.

1/2 potimarron, coupé en tranches ou en cubes

1 petit chou-fleur, détaillé en fleurettes

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à café de paprika fumé

1 cuillère à café d’ail en poudre

2 cuillères à café de thym séché

Fleur de sel et poivre noir au goût

300 grammes de skyr

Zeste et jus d’un citron

40 grammes de noisettes, légèrement concassées et caramélisées avec du sirop d’érable

Persil frais pour la garniture

Ce plat est un excellent moyen de mettre en avant des produits de saison et de jouer avec les textures et les saveurs. Non seulement il est délicieux, mais il est également visuellement impressionnant, ce qui en fait un excellent choix pour impressionner vos invités.

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez un plat réconfortant qui célèbre les produits de l’automne avec élégance et simplicité. Bon appétit!