Transformez votre cuisine en festin indien avec ces mini brochettes de poulet tandoori à l’Airfryer

L’art de mariner le poulet pour des brochettes parfaites #

Un mélange de yaourt nature, de pâte tandoori, de jus de citron et d’épices enveloppe chaque morceau de poulet, lui infusant des saveurs profondes et exotiques. Laissez mariner le poulet au réfrigérateur pendant au moins une heure pour une absorption maximale des arômes.

Chaque épice utilisée dans la marinade apporte sa propre note : le paprika et le cumin offrent de la chaleur, tandis que la coriandre et le gingembre ajoutent une fraîcheur piquante. L’ail écrasé et le sel renforcent tous ces goûts pour un résultat harmonieux et savoureux.

Une cuisson rapide et efficace avec l’Airfryer #

Après la marinade, il est temps d’assembler les brochettes et de les cuire. L’Airfryer, grâce à sa technologie de circulation d’air chaud, permet de cuire les brochettes de manière uniforme, leur donnant une extérieur légèrement croustillant tout en préservant un intérieur juteux. Il suffit de les cuire à 200°C pendant environ 10 à 12 minutes.

Afin de garantir une cuisson parfaite, n’oubliez pas de retourner les brochettes à mi-cuisson. Ce petit geste assure que chaque côté est bien doré et que le poulet est cuit à cœur, tout en évitant qu’il ne se dessèche.

Présentation et accompagnements #

Une fois vos brochettes de poulet tandoori prêtes, il est temps de penser à la présentation. Servez-les sur un lit de riz basmati parfumé, accompagnées de quartiers de citron et d’une petite salade de concombre pour une touche de fraîcheur.

Vous pouvez également proposer un assortiment de sauces, comme un chutney de mangue ou une sauce raita, pour compléter les saveurs épicées des brochettes. Ces petites touches transforment un simple repas en une véritable expérience culinaire.

400 g de blanc de poulet

200 g de yaourt nature

2 cuillères à soupe de pâte de tandoori

1 cuillère à soupe de jus de citron

1 cuillère à café de paprika

1 cuillère à café de cumin en poudre

1 cuillère à café de coriandre en poudre

1 cuillère à café de gingembre frais râpé

2 gousses d’ail hachées

Sel et poivre selon votre goût

En suivant ces instructions simples, vous pouvez facilement transformer un dîner ordinaire en une soirée thématique indienne, pleine de saveurs et de plaisirs. Ces mini brochettes de poulet tandoori, non seulement délicieuses mais aussi simples à préparer avec l’Airfryer, sont sûres de ravir tout le monde à table. Bon appétit !

